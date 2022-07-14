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قرعة إلكترونية للدوري في «استراحة السُحب»
قرعة إلكترونية للدوري في «استراحة السُحب»
15 يوليو 2022 02:30

معتز الشامي (دبي)

تستضيف استراحة السحب بمدينة خورفكان في السادسة من مساء اليوم، حفل قرعة الموسم الرياضي الجديد 2022-2023 لمسابقتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي تنظمه رابطة المحترفين، بحضور ممثلي وسائل الإعلام والأندية المحترفة.
وتجرى القرعة بنظام «القرعة الإلكترونية» بالنسبة لمباريات دوري أدنوك للمحترفين، والتي تواكب أحدث ما وصلت إليه الروابط المحترفة حول العالم، ويتلخص نظام القرعة الإلكترونية في ضمان إقامة مباراتين مهمتين كحد أقصى في كل جولة، كما لن يلعب أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين داخل أو خارج ملعبه، بالإضافة لخوض كل فريق في الدور الأول للدوري 6 مباريات على أرضه و7 خارجها أو العكس، مع توفير راحة لمدة 3 أيام على الأقل لكل فريق بين كل مباراتين. أما فيما يتعلق بقرعة مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فتقام مباريات الدور الأول من مباراتين بنظام خروج المغلوب للتأهل لربع النهائي، فيما يتأهل مباشرة كل من العين بصفته «بطل الدوري وكأس المحترفين الموسم الماضي» وشباب الأهلي بصفته وصيف كأس المحترفين، وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي للكأس بنظام الذهاب والإياب، بينما يكون النهائي من مباراة واحدة.

خورفكان
الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
دوري المحترفين
الدوري الإماراتي
رابطة المحترفين
رابطة المحترفين الإماراتية
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