منتخبنا يواجه السعودية في «عربية شباب السلة»

علي معالي (دبي)

يخوض منتخبنا الوطني للشباب في كرة السلة مباراته الثانية في البطولة العربية اليوم، عندما يلتقي منتخب السعودية في النسخة رقم 19 والمقامة حالياً في القاهرة وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري على الصالة المغطاة بنادي الزهور الرياضي.

يشارك في البطولة منتخبات مصر والسعودية والكويت وقطر والجزائر، إضافة إلى منتخبنا الوطني، هي بمثابة إعداد مناسب للمنتخب قبل خوض تصفيات آسيا المقرر إقامتها في دبي يوم 29 من الشهر الجاري.

ويعتمد مدرب منتخبنا سالم عتيق على مجموعة من أفضل اللاعبين تم اختيارهم من أندية مختلفة بالدولة، وأقام معسكراً لمدة 3 أسابيع ما بين دبي وخورفكان، حرص خلالها على الاهتمام بالجوانب الجماعية في الملعب، إضافة إلى نواحٍ أخرى فنية لوجود عدد من المواهب الجيدة في هذا المنتخب الذي يعتبر الدعامة الأساسية للمنتخب الأول في السنوات المقبلة.

وبخلاف مباراة منتخبنا مع شقيقه السعودي اليوم، يلتقي أيضاً منتخب قطر مع الكويت، ومصر مع الجزائر، في مواجهتين قويتين بين السلة الخليجية معاً ونفس الحال الأفريقية.

تتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الـ 4 الأولى للدور قبل النهائي، بحيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، ويتم تصنيف الفرق في الدور التمهيدي وفق عدد النقاط الحاصل عليها كل فريق، وفي حال تعادل فريقين أو أكثر في عدد النقاط يتم التصنيف طبقاً للقانون الدولي.