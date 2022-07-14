«وسام حمدان بن محمد للمدارس الرياضية» يُطلق النسخة الثانية

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي عن انتهاء التجهيزات للدورة الجديدة من «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»، المبادرة الرائدة التي تهدف إلى دعم الرياضة في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في إمارة دبي وتحفيز المؤسسات التعليمية على نشر وتطوير ممارسة الرياضة كنشاط أساسي في العام الدراسي المقبل، مما يساهم في تعزيز صحة وسعادة وحيوية ونشاط الطلبة من الجنسين، وكذلك اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية لدى الطلبة في جميع الألعاب وتأهيلهم للانضمام للأكاديميات الرياضية والأندية والمنتخبات الوطنية.

وتطبق الدورة الجديدة من مبادرة «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية» خلال العام الدراسي 2022-2023، حيث سيتم فتح باب الترشح في الأول من يناير 2023 وحتى 10 فبراير 2023، وسيتم الإعلان عن المدرستين الفائزتين بالوسام «مدرسة حكومية ومدرسة خاصة» في ختام مراحل التقييم المعتمدة من المجلس وذلك يوم 20 يونيو 2023.

وتتميز الدورة الجديدة للوسام بكونها تعطي ثقلاً أكبر في النتائج للأداء الرياضي للطلبة الموهوبين رياضياً ومدى قدرة المدرسة على توفير الرعاية لهم ومشاركتهم في الأكاديميات والمنافسات الرياضية، وصولاً لتمثيل فرق الأندية والمنتخب الوطني مستقبلاً.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أطلق «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية» ضمن مبادراته الرائدة لتطوير الرياضة في مختلف قطاعات الحياة، وذلك في إطار محور «السعادة والصحة والمجتمع»، ضمن مبادرات مختبر الابتكار الرياضي الذي نظمه مجلس دبي الرياضي في عام 2016 بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بهدف استشراف وتطوير استراتيجية دبي لمستقبل الرياضة، بمشاركة خبراء ومختصين في مختلف المجالات وممثلين عن كافة شرائح المجتمع، كما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أهداف وآليات وعناصر الوسام وبارك إطلاقه وقام بتكريم المدرسة الفائزة بالدورة الأولى من الوسام وهي مدرسة «كلية دبي للتخاطب بالإنجليزية»، والتقى الطلبة والطالبات الفائزين والكادر التدريسي وهنأهم على إنجازهم وحفزهم لبذل المزيد من التفوق الدراسي والرياضي في المستقبل.

وتساهم مبادرة الوسام في تحفيز وتشجيع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي، لبلوغ أفضل درجات التميّز في العمل التعليمي والرياضي ودعم جهودهم للإنجاز والتطوير، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التعليمية والرياضية ومساهمتهم الفعّالة في جعل الرياضة أسلوب حياة للمجتمع، كما يهدف الوسام إلى الارتقاء بصحة وحيوية ونشاط طلبة المدارس ونشر ثقافة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز السلوكيات الصحية في المجتمع المدرسي، وإيجاد بيئة مدرسية صحية ورياضية آمنة، إلى جانب تطوير الخدمات الرياضية بالمدارس التعليمية، وتهيئة البيئة المناسبة للموهوبين والناشئين الرياضيين الواعدين، وتحفيزهم على التنافس الرياضي النزيه.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على دعم واستمرار تنظيم منح الوسام باعتباره مبادرة من أجل مستقبل الوطن، حيث يمثّل الوسام وارتباطه باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والبطل الرياضي العالمي حافزاً كبيراً للمدارس من أجل رعاية الأنشطة الرياضية وتوفير المنشآت المناسبة والتوعية بأهمية الرياضة التي تمنح ممارسيها من الطلبة الصحة والحيوية والنشاط، كما تمنحهم السعادة والإقبال على الحياة، كما تمنح الموهوبين الفرصة لممارسة رياضتهم المفضلة والتميز فيها والتدرج فيها، وصولاً إلى تمثيل الوطن في المحافل الرياضية.

وتتنوع محاور التقييم وفق 4 محاور رئيسية وهي: البنية التحتية، الصحة المستدامة، الممارسة الرياضية، وكفاءة وفعالية الإدارة المدرسية، حيث يتضمن كل منها معايير مفصلة تتم وفقها عملية التقييم التي يقوم بها بيت خبرة عالمي متخصص في هذا المجال.