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بيدكوك بطل «ألبي دي هويز» بفرنسا للدراجات
بيدكوك بطل «ألبي دي هويز» بفرنسا للدراجات
14 يوليو 2022 22:10

لندن (د ب أ) 

أصبح توم بيدكوك «22 عاماً»، أصغر فائز على الإطلاق بمرحلة سباق فرنسا الدولي للدراجات، المقامة بمنتجع ألبي دي هويز، كما بات ثاني بريطاني يتوج بتلك المرحلة، التي تحمل الرقم 12 ضمن بطولة سباق «تور دي فرانس».
وأصبح هذا هو الفوز الأول لبيدكوك في الجولة العالمية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، بعدما حقق انتصاراً مذهلاً في هذه المرحلة، التي حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة.
وابتعد بيدكوك بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه الدراج الجنوب أفريقي لويس مينتجيس، والبريطاني كريس فروم، قبل أن يحتفل بانتصاره على قمة أحد أشهر جبال ركوب الدراجات.
وفاز بيدكوك بتلك المرحلة، بعدما حصل على المركز الأول، متفوقاً بفارق 40 ثانية على مينتجيس، الذي حسم المركز الثاني لصالحه، بعدما تقدم بفارق دقيقتين على فروم، الفائز 4 مرات بسباق فرنسا الدولي.

سباق فرنسا للدراجات
كريس فروم
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