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الرياضي
سيرينا وليامز تنافس «الكبار» في تورونتو
سيرينا وليامز تنافس «الكبار» في تورونتو
14 يوليو 2022 22:00

تورونتو(رويترز) 

أعلن منظمون، أن الأميركية سيرينا وليامز قررت المشاركة في بطولة تورونتو للتنس الشهر المقبل، عقب عودتها للمنافسات قبل أسبوعين في ويمبلدون بعد غياب لمدة عام.
واختارت وليامز، التي خرجت من الدور الثاني في ويمبلدون هذا العام للمرة الثانية على التوالي، استغلال تصنيفها المحفوظ في تورونتو لتدخل القرعة الرئيسية، في الفترة من 6-15 أغسطس لأول مرة منذ نهائي 2019.
وفي هذا النهائي توجت الكندية بيانكا أندريسكو باللقب بعد انسحاب وليامز، البطلة ثلاث مرات، باكية بعد 19 دقيقة بسبب إصابة بالظهر.
وقال منظمون إن 41 من أعلى 43 مصنفة باتحاد اللاعبات المحترفات ضمن قائمة تورونتو، ومن بينهن البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالمياً، واليابانية نعومي أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى، والبريطانية إيما رادوكانو بطلة أميركا المفتوحة. 

سيرينا وليامز
ويمبلدون
نعومي أوساكا
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