وسام الاستحقاق مكافأة «وزيرة السعادة»

تونس (د ب أ)

منح الرئيس التونسي قيس سعيد، نجمة التنس التونسية أنس جابر، الصنف الأول من وسام الاستحقاق الوطني، تقديراً لإنجازاتها.

وعادت أنس جابر إلى تونس أمس الأربعاء من العاصمة البريطانية لندن، بعد مشاركتها في بطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون»، ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، وحظيت باستقبال رسمي في المطار من قبل وزراء الشباب والرياضة، والمرأة والنقل والسياحة ورئيسة الاتحاد التونسي للتنس.

وتأهلت جابر الملقبة بوزيرة السعادة للدور النهائي في منافسات فردي السيدات بالبطولة، لتصبح أول لاعبة في أفريقيا والمنطقة العربية، تحقق مثل هذا الإنجاز في البطولات الأربع الكبرى.

وصرح الرئيس سعيد بأن أنس "صورة للشباب التونسي والمرأة التونسية التي ترفع التحديات".

من جانبها، قالت أنس جابر في القصر الرئاسي: "أشكر الرئيس على استقبالي وهذا التوسيم سيمنحني المزيد من الدعم لتقديم نتائج أفضل. نريد أن نمنح أملا أكبر للشباب وأن نستمر في هذه النجاحات".

كانت جابر توجت هذا العام بلقب دورتي مدريد وبرلين وخسرت نهائي دورة روما، وفازت في 2021 بأول ألقابها في مشوارها الاحترافي في بطولة برمنجهام.

كما حققت أنس جابر هذا العام أفضل تصنيف لها على الإطلاق بوصولها إلى المركز الثاني عالمياً، قبل أن تتراجع إلى المركز الخامس بعد سحب نقاط ويمبلدون بقرار من الاتحاد الدولي للعبة، بسبب حظر مشاركة لاعبين ولاعبات من روسيا وبيلاروس على خلفية حرب أوكرانيا.