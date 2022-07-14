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الرياضي
أرسنال يفاوض السيتي لضم زينتشينكو
أرسنال يفاوض السيتي لضم زينتشينكو
14 يوليو 2022 20:15

لندن (أ ف ب)

دخل أرسنال في مفاوضات مع منافسه المحلي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، من أجل الحصول على خدمات الظهير الدولي الأوكراني أولكسندر زينتشينكو وفق ما أفاد موقع "ذي أثلتيك" الرياضي.
وبعد حصوله من فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا على خدمات المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس، يسعى أرسنال إلى تعويض فشله في ضم المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، الذي يقترب من توقيع انتقاله من أياكس الهولندي إلى مانشستر يونايتد، من خلال ضم زينتشينكو.
وأفاد موقع "ذي أثلتيك" أن أرسنال وسيتي يتفاوضان على إتمام صفقة انتقال ابن الـ25 عاماً إلى "المدفعجية"، على الرغم من أنه ما زال مرتبطاً بأبطال الدوري الممتاز في الموسمين القادمين حتى 2024.
ويعتبر مدرب أرسنال الإسباني الآخر ميكيل أرتيتا من المعجبين جداً بزينتشينكو، لاسيما أنه عمل معه حين كان الأوّل مساعداً لمواطنه جوارديولا في سيتي.
ووصل زينتشينكو إلى "استاد الاتحاد" عام 2016 قادماً من أف سي أوفا الروسي، وساهم في قيادة الفريق إلى إحراز لقب الدوري الممتاز أربع مرات في المواسم الخمسة الأخيرة، إضافة إلى الفوز بالكأس الإنجليزية مرة واحدة وكأس الرابطة أربع مرات، ووصوله مع الـ"سيتيزينز" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021 وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وإلى جانب ضمه جابريال جيسوس، عزز أرسنال صفوفه أيضاً بلاعب الوسط الهجومي البرتغالي فابيو فييرا من بنفيكا، الظهير البرازيلي ماركينيوس من ساو باولو، وحارس المرمى الأميركي مات تورنر من نيو إينجلاند، فيما عاد إليه قلب الدفاع الفرنسي وليام صليبا والظهير الإسباني هيكتور بيليرين بعد انتهاء فترة إعارتهما لمرسيليا وريال بيتيس توالياً.
وأنهى أرسنال الموسم الماضي في المركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وسيشارك بالتالي في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" الموسم المقبل.

أرسنال
مانشستر سيتي
جوارديولا
أرتيتا
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