صفقة صيفية جديدة في «اليوفي»

روما (د ب أ)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع أندريا كامبياسو، مدافع فريق جنوه الإيطالي.

وذكر يوفنتوس على حسابه الخاص عبر «تويتر» للتواصل الاجتماعي، ضمه كامبياسو بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، دون كشف النقاب عن المقابل المادي، الذي حصل عليه نادي جنوه، الذي سيلعب في الموسم الجديد بدوري الدرجة الثانية، عقب هبوطه في الموسم المنصرم.

ويجيد كامبياسو «22 عامًا» اللعب في مركز الظهير الأيسر، كما يمكنه أن يلعب في مركزي الظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع.

وبات كامبياسو هو رابع صفقات يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما سبق لفريق «السيدة العجوز» التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، والجناح الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقتي انتقال حر، بالإضافة إلى فيديركو جاتي، لاعب فريق فروسينوني الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الإيطالي برصيد 36 لقباً، لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في الموسمين الماضيين.