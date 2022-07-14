راشد بن حميد يدعم الحكام بزيارة معسكر «قضاة الملاعب»

دبي (الاتحاد)

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، بمقر الاتحاد في دبي قضاة الملاعب خلال تجمعهم، الذي يقام استعداداً للموسم الكروي الجديد.

حضر اللقاء سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، ومحمد عمر نائب رئيس اللجنة، وبقية أعضاء لجنة الحكام بالاتحاد.

وثمن الشيخ راشد بن حميد، جهود حكام الكرة ودورهم في إنجاح الموسم الماضي، وأشاد بتألقهم في الداخل والخارج، وقال: نحن نثق بالحكم المواطن الذي حقق نجاحات بارزة في عالم التحكيم محلياً ودولياً، مؤكداً أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يوفر كل الدعم لأسرة التحكيم من أجل مواصلة التألق.

وأشاد رئيس الاتحاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها قضاة الملاعب في التدريبات والمعسكرات، مشدداً أن هذا دليل على أن الحكم الإماراتي يصقل مواهبه بالعلم والمعرفة، وبالتمرين المستمر الذي يساعده على أداء دوره بأفضل صورة، وقال: فخورون بأداء الصافرة الإماراتية وبحضورها المميز في نهائيات كأس العالم، حيث يُشارك الدولي محمد عبدالله حسن للمرة الثانية على التوالي بالظهور في كأس العالم 2022.

وأكد رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة يُسّخر كل إمكانياته لدعم خطط وتطوير برامج الحكام، للإيمانه بأن الصافرة الإماراتية تستحق كل التشجيع والاهتمام، لأنها الركيزة الأساسية لنجاح مسابقاتنا المحلية.

ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي حكاّم الكرة إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء، من أجل إضافة نجاحات جديدة إلى سجل الصافرة الإماراتية، المطرز بالتميز والتألق محليًا ودوليًا.

من جانبه، ثمّن سالم علي الشامسي، زيارة رئيس الاتحاد لتجمع الحكام، مؤكداً أن هذه الزيارة دليل اهتمام مجلس الإدارة ببرامج التحكيم التي تعدها وتنفذها لجنة الحكام، وقال: قضاة الملاعب يثمنون اهتمام ودعم الشيخ راشد بن حميد لهم، ومتابعته لعمل الحكام لها أثر إيجابي كبير في المعنويات، وتنعكس في التدريبات وبقية البرامج.

وأضاف: نعمل بكل طاقاتنا من أجل توفير بيئة محفزة تساعد الحكام على أداء أدوارهم بأحسن الصور في المسابقات المحلية والخارجية، فالنجاح الذي حققه الحكم الإماراتي خلال الفترات الماضية يجب أن يستمر، وهذا الاستمرار يتطلب مزيداً من التحضير ومواكبة التطورات التي تشهدها الصافرة في كل قارات العالم.