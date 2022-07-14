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الرياضي
سان جيرمان يفاوض ميسي لتمديد عقده
سان جيرمان يفاوض ميسي لتمديد عقده
14 يوليو 2022 18:50

باريس (د ب أ)

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إلى تمديد عقد لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي لعام آخر حتى يونيو 2024، حسبما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية.
وأشارت الصحيفة ، نقلاً عن مصادر فرنسية ، إلى أن النادي أبلغ ميسي 35 عاماً فعلياً برغبته في تجديد عقده.
وأوضحت الصحيفة أن ميسي يرى أن الوقت لا يزال مبكراً لحسم موقفه، وهو ما يتفق مع رؤية والده الذي يعتبر مستشاره الأساسي في هذه الشؤون.
وأشارت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية إلى أن ميسي يضع كأس العالم 2022 على قمة أولوياته الآن، خاصة وأنه لم يفز باللقب العالمي مع منتخب بلاده على مدار مسيرته الكروية.
كان ميسي خسر نهائي كأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الألماني في نسخة 2014 بالبرازيل.
وترك ميسي فريق برشلونة الإسباني، الذي قضى فيه كل مسيرته الكروية، إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 بعقد يمتد لعامين، في ظل الأزمة المالية التي كان يعانيها النادي الكتالوني.

سان جيرمان
ميسي
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