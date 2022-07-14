انتكاسة تهدد عودة جوتا إلى ليفربول

لندن(د ب أ)

تعرض البرتغالي ديوجو جوتا «25 عاماً» مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لنكسة في عملية تعافيه من الإصابة في أربطة الركبة.

ويخشى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، من أن تكون الإصابة، التي تعرض لها اللاعب خلال مشاركته مع المنتخب البرتغالي الشهر الماضي، تفاقمت لدى عودته إلى التدريبات أمس الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم.

وقال كلوب، الذي يستعد فريقه لمواجهة كريستال بالاس الإنجليزي ودياً غداً الجمعة في سنغافورة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد: ديوجو غير محظوظ... لم يشارك في المباراة أمام مانشستر يونايتد أمس الأول الثلاثاء، بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم.

وأوضح: تدرب ديوجو أمس الأربعاء وتعرض للإصابة مجدداً. علينا أن ننتظر نتائج الفحص. خضع لتقييم آخر صباح اليوم.

ولدى سؤاله عما إذا كانت نفس الإصابة في الأربطة، قال كلوب: سنرى. نفس المنطقة ، نعم.