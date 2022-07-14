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صلاح رابع أغلى لاعب في العالم
صلاح رابع أغلى لاعب في العالم
14 يوليو 2022 18:02

رضا سليم (دبي)
يترقب عشاق الساحرة المستديرة صفقات من العيار الثقيل قبل إطلاق صافرة البداية للموسم الجديد 2022-2023 في الدوريات الخمس الكبرى، والذي سينطلق في شهر أغسطس المقبل بمواعيد متفاوتة.
وكشف موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في انتقالات اللاعبين والقيم التسويقية عن أن الفرنسي «كيليان مبابي» (23 عاماً) لاعب باريس سان جيرمان على الرحيل إلى ريال مدريد هو صاحب أعلى قيمة تسويقية من بين لاعبي خط الهجوم في العالم إذ تبلغ 160 مليون يورو.
وجاء إيرلينج هالاند المنتقل من فريق بروسيا دورتوند الألماني إلى صفوف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الوصافة بقيمة تسويقية تبلغ 150 مليون يورو وحل البرازيلي فينسيوس جونيور الذي توج بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في المركز الثالث بواقع 100 مليون يورو، بينما جاء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الرابع بالشراكة مع هاري كين نجم توتنهام بقيمة 90 مليون يورو.
ويتواجد صلاح في قوائم الأفضل والأغلى والأكثر بكل تصنيف للاعبين الأبرز في العالم إذ تصدر قائمة أغلى 10 لاعبين في مركز الجناح الأيمن في العالم وفقاً لتصنيف موقع «ترانسفير ماركت» كما تواجد في قائمة أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي والرابع عالمياً.
وجاء الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس في المركز السادس برصيد 85 مليون يورو ثم الفرنسي كريستوفر نكونو (لايبزج) سابعاً بقيمة 80 مليون يورو، وتساوى في المركز الثامن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان (75 مليون يورو) والإنجليزي جادون سانشو (مانشستر يونايتد) بنفس القيمة فيما حل الكوري الجنوبي هيونج مين سون (توتنهام) بقيمة 75 مليون يورو في المركز العاشر.

محمد صلاح
كيليان مبابي
هاري كين
إيرلينج هالاند
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