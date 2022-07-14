7 منح أولمبية تجهز الأبطال لـ «باريس 2024»

دبي (وام)

وقعت اللجنة الأولمبية الوطنية، اتفاقية المنحة الأولمبية المقدمة من لجنة التضامن الأولمبي لـ7 رياضيين من 4 اتحادات مختلفة، بهدف إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تضم قائمة الرياضيين الذين تم اختيارهم للحصول على المنحة، سيف بن فطيس، وإبراهيم خليل، وياسمين تهلك من اتحاد الرماية، وفاطمة العبدولي وسلطان آل علي من اتحاد التايكواندو، والرباعة مي المدني من اتحاد رفع الأثقال، والدراج يوسف ميرزا من اتحاد الدراجات. وشهد مراسم توقيع الاتفاقية بمقر اللجنة الأولمبية في دبي، محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، وممثلو الاتحادات الرياضية وبعض الرياضيين المرشحين للمنحة الأولمبية.

وأكدت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، أهمية توقيع هذه الاتفاقية التي تدعم الرياضيين في مشوارهم نحو التأهل لأولمبياد باريس، بعدما وقع عليهم الاختيار من قبل لجنة التضامن الأولمبي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية الدولية لكل لعبة.

و قالت: نطمح في الوصول لأكبر عدد ممكن من المشاركين في الدورة الأولمبية المقبلة، من خلال بطاقات التأهل، وتسهم هذه المنحة في تكثيف الاستعداد المسبق لجميع الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، بما يضمن الوصول للمستويات المنشودة من الجاهزية.

وأضافت: تحرص اللجنة الأولمبية الوطنية على تطبيق الممارسات التي تخدم الرياضيين، انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة، بتوفير كل السبل، وتسخير جميع الإمكانات أمام أبناء الوطن، الذين يخوضون غمار المنافسات باسم الإمارات ويرفعون رايتها في المحافل كافة.