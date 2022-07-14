باشاك شهير التركي يضم أوزيل

إسطنبول (د ب أ)

أعلن نادي باشاك شهير الفائز بلقب الدوري التركي الممتاز في 2020، تعاقده مع لاعب الوسط الألماني الدولي السابق مسعود أوزيل بعقد يمتد لموسم واحد.

وقال أوزيل الفائز بلقب كأس العالم 2014 مع ألمانيا خلال مراسم تقديمه "سعيد للغاية".

وأوضح جوكسيل جوموسداج رئيس باشاك شهير، أن النادي عرض على أوزيل الانضمام لصفوفه لمدة عامين، لكن اللاعب الألماني فضل الانضمام لموسم واحد، مع إمكانية التمديد لموسم أخر.

وجاء التعاقد مع باشاك شهير بعد يوم واحد من إعلان فناربخشة عن فسخ عقد أوزيل بالتراضي بين الطرفين.

وانضم أوزيل 33 عاماً إلى فناربخشة العام الماضي قادماً من صفوف ارسنال، بعد استبعاده من صفوف الفريق في مارس.

وقال أوزيل الشهر الماضي أنه يرغب في استكمال عقده مع فناربخشة، والذي كان من المفترض أن يمتد حتى 2024.

ولم يكشف فناربخشة عن أسباب فسخ عقد أوزيل، ولكن رئيس النادي علي كوكقال في نوفمبر الماضي أن اللاعب الألماني عليه أن يركز في كرة القدم وليس أنشطته التجارية.