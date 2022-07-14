فيدال إلى فلامنجو

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أبرم نادي فلامنجو البرازيلي لكرة القدم صفقة التعاقد مع أرتورو فيدال، بعد رحيل اللاعب عن صفوف إنتر ميلان الإيطالي.وكان لاعب خط الوسط فيدال قد أصبح لاعباً حراً، بعد فسخ عقده مع إنتر ميلان بالتراضي يوم الاثنين الماضي.

وأعلن فلامنجو تعاقده مع فيدال، ليواصل اللاعب البالغ من العمر 35 مسيرته في البرازيل.

وحضر فيدال المباراة التي انتهت بفوز فلامنجو على أتلتيكو مينيرو 2 / صفر في استاد ماراكانا، والتي أهلت الفريق إلى دور الثمانية ببطولة كأس البرازيل.

وكان فيدال، لاعب برشلونة والإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق، قد انضم إلى إنتر ميلان عام 2020 .

وذكرت تقارير إخبارية في يونيو الماضي، أن إنتر ميلان قد يدفع للاعب أربعة ملايين يورو نظير إنهاء مشواره بالفريق بعد أول عامين من العقد.

وشارك فيدال ضمن التشكيل الأساسي في مباراتين فقط بالدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي، وبالتالي كان واضحاً أنه خرج من حسابات إنتر ميلان.

ويعود فيدال إلى كرة القدم بأميركا الجنوبية بعد 15 عاماً قضاها في أوروبا.

وكان فيدال قد رحل عن فريق كولو كولو التشيلي، لينضم إلى باير ليفركوزن لألماني عام 2007، وقضى أربعة أعوام في الدوري الألماني «بوندسليجا»، قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي الذي استمر معه حتى عام 2015 .

وبعدها عاد فيدال إلى ألمانيا عبر الانضمام لبايرن ميونيخ، ثم قضى عامين مع برشلونة الإسباني.