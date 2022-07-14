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شالكه يضم كرال بالقواعد الخاصة
شالكه يضم كرال بالقواعد الخاصة
14 يوليو 2022 14:57

دورتموند (د ب أ) 

أعلن نادي شالكه الألماني تعاقده مع لاعب الوسط التشيكي الدولي أليكس كرال لمدة موسم واحد، من خلال قواعد خاصة في أعقاب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.
وعلق كرال «24 عاماً» عقده مع سبارتاك موسكو الروسي حتى 2024، بحسب القواعد الخاصة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للاعبين الأجانب في روسيا، حتى نهاية الموسم القادم.
وبعدما لعب على سبيل الإعارة لوستهام يونايتد الإنجليزي في الموسم الماضي، بات كرال الآن الصفقة رقم 11 التي يبرمها شالكه هذا الصيف، بعد عودته للبوندسليجا عقب موسم واحد قضاه في دوري الدرجة الثانية.
وقال فرانك كرامر مدرب شالكه: "تفهمه المذهل لكرة القدم من المفترض يساعدنا على إخراج الكرة من وسط الملعب، كما أنه جيد للغاية في إيجاد الحلول تحت ضغط، سعيد بالترحيب به في فريقنا".
من جانبه أوضح كرال: "لدينا تحد كبير في انتظارنا في أحد أفضل الدوريات في أوروبا، نريد وسنعد أنفسنا لذلك بأفضل ما لدينا".

شالكه
وستهام
الفيفا
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