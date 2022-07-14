ليفربول يمدد الرعاية

لندن(د ب أ)

مدد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عقد رعاية قمصان الفريق مع شركة "ستاندرد تشارترد" لمدة أربعة أعوام أخرى، مع تحسينات كبيرة في العقد.

ويستمر العقد الحالي لمدة 12 شهراً، لكن بعد تمديد التعاقد، سيستمر العقد بذلك حتى نهاية موسم 2026 / 2027، لتصل مدته الإجمالية إلى 17 عاماً، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ويشمل عقد الرعاية مع "ستاندرد تشارترد" فريق السيدات أيضاً بنادي ليفربول، والذي يستعد للعودة إلى الدوري الإنجليزي للسيدات بعد حسم الصعود.

وقال بيلي هوجان الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول: هذه شراكة هائلة بالنسبة لنادي ليفربول وأشعر بمنتهى الفخر إزاء الإعلان عن التمديد لمدة أربعة أعوام لشراكتنا الطويلة والناجحة بالفعل مع ستاندرد تشارترد.

وتعد شركة ستاندرد تشارترد، للخدمات المصرفية والمالية، خامس شركة فقط تضع اسمها على قمصان ليفربول.

وبموجب العقد السابق، كان النادي يحصل على نحو 40 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد.