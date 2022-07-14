السبت 16 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
ليفربول يمدد الرعاية
ليفربول يمدد الرعاية
14 يوليو 2022 14:17

لندن(د ب أ) 

مدد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عقد رعاية قمصان الفريق مع شركة "ستاندرد تشارترد" لمدة أربعة أعوام أخرى، مع تحسينات كبيرة في العقد.
ويستمر العقد الحالي لمدة 12 شهراً، لكن بعد تمديد التعاقد، سيستمر العقد بذلك حتى نهاية موسم 2026 / 2027، لتصل مدته الإجمالية إلى 17 عاماً، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
ويشمل عقد الرعاية مع "ستاندرد تشارترد" فريق السيدات أيضاً بنادي ليفربول، والذي يستعد للعودة إلى الدوري الإنجليزي للسيدات بعد حسم الصعود.
وقال بيلي هوجان الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول: هذه شراكة هائلة بالنسبة لنادي ليفربول وأشعر بمنتهى الفخر إزاء الإعلان عن التمديد لمدة أربعة أعوام لشراكتنا الطويلة والناجحة بالفعل مع ستاندرد تشارترد.
وتعد شركة ستاندرد تشارترد، للخدمات المصرفية والمالية، خامس شركة فقط تضع اسمها على قمصان ليفربول.
وبموجب العقد السابق، كان النادي يحصل على نحو 40 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد.

ليفربول
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
الكونجرس الأميركي سينظر في مشروع قانون لحظر أسلحة هجومية
عربي ودولي
الكونجرس الأميركي سينظر في مشروع قانون لحظر أسلحة هجومية
اليوم 23:55
فيروس كورونا
دنيا
دراسة حول أسباب خطورة متحور دلتا من فيروس كورونا
اليوم 23:43
كريس تومسون
الرياضي
التأشيرة تحرم تومسون من «مونديال القوى»
اليوم 23:30
أنتويرب يضم ألدرفيريلد
الرياضي
أنتويرب يضم ألدرفيريلد
اليوم 23:15
سان جيرمان يحقق الفوز الأول مع جالتييه
الرياضي
سان جيرمان يحقق الفوز الأول مع جالتييه
اليوم 23:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©