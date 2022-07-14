برشلونة يمدد عقد ديمبيلي

برلين (د ب أ-ستاتس بيرفورم)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، توصله لاتفاق مع نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي بشأن تمديد عقده لمدة عامين.

وانضم ديمبلي «25 عاماً» إلى برشلونة في 2017 قادماً من بروسيا دورتموند الألماني بعقد يمتد لخمسة أعوام، لكن عقده السابق انتهى الشهر الماضي.

وتواصلت المحادثات بين برشلونة وديمبيلي بشأن العقد الجديد، قبل التوصل لاتفاق سيبقى بمقتضاه النجم الفرنسي الدولي في كامب نو حتى نهاية موسم 2023 /2024 .

وفي يناير الماضي وصلت المحادثات بين برشلونة وديمبيلي لطريق مسدود، وأعلن النادي الكتالوني أن لاعبه الفرنسي سيتم بيعه أو سيرحل في صفقة انتقال حر في نهاية الموسم، بعد رفضه كل محاولات تمديد عقده مع الفريق.