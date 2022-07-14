الحوسني وإبرو يدعمان قوة «النسور»

فيصل النقبي (خورفكان)

كسب خورفكان توقيع الحارس أحمد حمدان الحوسني (27 عاماً)، القادم من بني ياس بنظام الإعارة لموسم واحد.

وسبق للحوسني أن دافع عن مرمى العروبة خلال الموسم الماضي.

من جانب آخر، انضم اللاعب الأنجولي فابريك إبرو لتدريبات «النسور»، حيث تواجد بالنادي ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، حيث ينضم للتدريبات الجماعية اعتباراً من اليوم.

واقترب خورفكان كذلك من حسم صفقة لاعب خط الوسط خليل خميس القادم من الشارقة، حيث من المنتظر أن يتوصل اللاعب لاتفاق مع إدارة خورفكان لينضم رسمياً للفريق.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملاعب النادي، بقيادة عبدالعزيز العنبري، حتى موعد السفر للمعسكر الخارجي المقام بهولندا خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 14 أغسطس، وسيخوض من خلاله الفريق أربع مباريات ودية مختلفة.