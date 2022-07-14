الأهلي يتجه للإبقاء على سيبولدي

الرياض (د ب أ)

يتجه النادي الأهلي السعودي نحو تجديد التعاقد مع الأوروجوياني روبرت سيبولدي، المدير الفني للفريق خلال الموسم الجديد، رغم هبوط "الراقي" إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، وخلال الفترة الأخيرة أثيرت تكهنات بشأن إمكانية التعاقد مع مدير فني جديد على دراية بأجواء دوري الدرجة الأولى، ويمتلك خبرات في الصعود إلى دوري المحترفين وفقاً لصحيفة "عاجل" السعودية الإلكترونية.

لكن الساعات الأخيرة شهدت تطورات جديدة بشأن ملف المدير الفني، حيث ظهر اتجاه داخل إدارة النادي الأهلي لتجديد التعاقد مع سيبولدي، نظرًا لمعرفته الجيدة بقدرات اللاعبين واحتياجات الفريق فنيًا.

وهبط الأهلي لأول مرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد التعادل سلبياً مع الشباب في الجولة الأخيرة يوم 28 يونيو الماضي.

وعانى الأهلي من موسم كارثي ولم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات، وتذوق طعم الانتصار مرة واحدة في آخر عشر مباريات.

وسبق للأهلي الفوز بلقب الدوري السعودي ثلاث مرات آخرها في موسم 2015 2016، وأنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، بينما جاء ثالثاً في الموسم السابق له.