«صفقة إعلامية».. الدوري السعودي يطلب رونالدو!

رضا سليم (دبي)

كشفت تقارير إعلامية برتغالية وإنجليزية عن عرض سعودي للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد للعب في الدوري السعودي في الموسم المقبل مقابل 260 مليون جنيه إسترليني (300 مليون يورو)، وهو ما فتح باب التكهنات بين الجماهير في العالم عن اسم النادي السعودي الذي قدم العرض الضخم، حيث تلقى النادي الإنجليزي عرضاً خيالياً من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قد يتقاضى راتباً مذهلاً في المنطقة يبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني سنوياً (125 مليون يورو) في الموسم الواحد.

وكشفت شبكة «CNN» الناطقة باللغة البرتغالية عن تفاصيل العرض السعودي الذي يتضمن منح مانشستر يونايتد 30 مليون يورو لإتمام التعاقد، بالإضافة إلى حصول رونالدو على 250 مليون يورو لمدة موسمين، بجانب 20 مليوناً للوكلاء من أجل حسم الصفقة.

ولا تزال التكهنات تُحيط بمستقبل رونالدو، بعدما أبلغ إدارة مانشستر يونايتد رغبته في الرحيل عن قلعة أولد ترافورد هذا الصيف بحثاً عن تحدٍ جديد، بعدما شعر بالإحباط بسبب فشل يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحاول وكيله خورخي مينديز العثور على نادٍ للنجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاماً خلال فترة الانتقالات الصيفية وعرضه على باريس سان جيرمان الذي رفض إتمام الصفقة وعلى تشيلسي، إلا أن مدرب «البلوز» توماس توخيل غير مقتنع جلب رونالدو إلى ستامفورد بريدج.

كان الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الجديد قد أعلن تمسكه باستمرار البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أنباء رحيله، إلا أنه لم يسافر مع الفريق إلى تايلاند في جولته الآسيوية تحضيراً للموسم الجديد، ما عزز التكهنات حول رحيله عن الفريق.

وقال تين هاج: «رونالدو لم يسافر معنا إلى تايلاند لأسباب شخصية، لكنه ضمن خطتنا للموسم الجديد، وأنا أتطلع إلى العمل معه، تحدثت معه حول الأمر، لكن ما قلناه سيظل بيني وبينه في كل الأحوال، كريستيانو ليس للبيع».