خلال 14 يوماً.. الدوري السعودي يستقبل 8 حُراس

علي معالي(دبي)

ما بين حالتي الرفض والقبول لوجود حارس مرمى أجنبي بالكرة السعودية، أصبح الوضع واقعاً حقيقياً على دوري المحترفين، منذ 2017 عندما سمح الاتحاد السعودي للأندية الدوري بالتعاقد مع حارس مرمى أجنبي، ضمن الأجانب الأربعة المسموح بهم قبل رفع العدد لثمانية، حيث بدأ العمل بهذه التجربة موسم 2017 / 2018.

ويعتبر المصري عصام الحضري أول حارس تم إعلان التعاقد معه عن طريق نادي التعاون، حيث شارك مع الأوكراني ماكسيم كوفال حارس الفتح، في أول مباراة في تاريخ دوري المحترفين السعودي، فيما شهد الموسم نفسه مشاركة 11 حارساً أجنبياً من أصل 16 حارساً.

وفي الموسم المقبل ورغم أن الأندية لا زالت في طور الاستعداد والتعاقدات، وصل العدد في 14 يوم تقريباً إلى التعاقد مع 8 حُراس مرمى من مختلف دول العالم، ووصلت القيمة السوقية لهؤلاء الحُراس 9.65 مليون يورو، وهناك أندية سعودية أخرى ستعلن خلال الفترة المقبلة عن تعاقدات جديدة في هذا المركز.

ويعتبر الكولومبي دافيد أوسبينا "33 عاماً" حارس فريق النصر القادم من نابولي الإيطالي، الأعلى في القيمة السوقية حتى الآن بين الحُراس الجدد بحسب موقع "ترانسفير ماركت" وبلغت قيمة صفقته 5 ملايين يورو، وخاض تجارب احترافية في نيس الفرنسي وأرسنال الإنجليزي ونابولي.

وجاء المغربي منير مهند محمدي "33 عاماً" حارس الوحدة ثانياً في القيمة بـ 1.5 مليون، وهو لاعب دولي سبق له الاحتراف في إسبانيا وحل السويدي جاكوب ريني "29 عاماً" حارس الفتح ثالثاً بـ 800 ألف يورو، وهو الذي تم اختياره كأفضل حارس في الدوري الدنماركي 2021.

وبلغت قيمة الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو "31 عاماً" حارس الشباب 750 ألف يورو، قادماً من نادي كاشويا ريسول الياباني، وهو حارس دولي لعب لمنتخب بلاده 63 مباراة بدءاً من 2013، وسبق له أن لعب لأندية هونداي وأولسان الكوريين فيسيل كوبيه الياباني.

وتعاقد نادي الخليج مع البرازيلي دوجلاس فريدريش "33 عاماً" بـ 600 ألف يورو، وتنقل بين العديد من الأندية البرازيلية منها كورينثيانز وجريميو، وآخر محطاته مع آفاي الذي شارك معه في 52 مباراة واستقبل خلالها 62 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه 19 مرة.

ويحرس مرمى الطائي البرازيلي فيكتور براجا "30 عاماً" وبلغت قيمة انتقاله 400 ألف يورو، وتنقل بين العديد من الأندية البرازيلية والبرتغالية منها فيتوريا البرازيلي وماريتيمو البرتغالي، قبل أن يحط الرحال في نادي أروكا، الذي خاض معه 57 مباراة واستقبل 53 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه 23 مرة.

وضم نادي الاتفاق الحارس البرازيلي باولو فيكتور "35 عاماً" بـ 300 ألف يورو، وانضم حارس فلامنجو وجريميو السابق إلى الاتفاق بعد موسم مع ماريتيمو البرتغالي، وسبق له اللعب مع غازي عنتاب التركي وتوج بلقب الدوري وكأس البرازيل مع فلامنجو، وفاز بكأس ليبرتادوريس مع جريميو في 2017.

ودعم نادي العدالة صفوفه بالحارس ميلان مياتوفيتش "34 عاماً" نظير 300 ألف يورو، وهو حارس مرمى منتخب مونتينيجرو وكان فريق إم تي كيه المجري محطته الأخيرة قبل انتقاله إلى الملاعب السعودية.