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تأجيل حفل الاستقبال الشعبي لـ«وزيرة السعادة»
تأجيل حفل الاستقبال الشعبي لـ«وزيرة السعادة»
14 يوليو 2022 12:45

تونس (د ب أ)

أعلنت الشركة الراعية للاعبة التنس التونسية أنس جابر الملقبة بوزيرة السعادة تأجيل حفل الاستقبال الشعبي الخاص بها إلى يوم غدٍ الجمعة.
وكان الحفل مقرراً اليوم الخميس بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة للاحتفاء بإنجازات النجمة التونسية، التي أدركت الدور النهائي لبطولة ويمبلدون كأول لاعبة في أفريقيا والمنطقة العربية، تحقق مثل هذا الإنجاز في البطولات الأربع الكبرى.
وعادت أنس جابر إلى تونس الأربعاء، وحظيت باستقبال رسمي في المطار من قبل وزراء الشباب والرياضة، والمرأة والنقل والسياحة ورئيسة الاتحاد التونسي للتنس.
كما حضر عدد كبير من المشجعين وممثلي الجمعيات لتحية أنس جابر.
ووجه المشغل الحكومي لشبكة الهاتف الخلوي والراعي الرسمي للاعبة، رسائل نصية لحث التونسيين على الحضور بكثافة لتكريم جابر.
كانت جابر فازت هذا العام بلقب دورتي مدريد وبرلين وخسرت نهائي دورة روما. وفازت في 2021 بأول ألقابها في مشوارها الاحترافي في بطولة برمنجهام.
وبعد موسم ماراثوني ستخلد جابر إلى الراحة لبضعة أسابيع، قبل استئناف مشاركاتها عبر بطولة أميركا المفتوحة في 29 أغسطس المقبل.

أنس جابر
ويمبلدون
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