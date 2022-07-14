بنت سليمان تستقبل منتخب «الدواثلون» في برمنجهام

دبي (الاتحاد)

استقبلت المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية رئيس وفد الإمارات في دورة الألعاب العالمية في مدينة برمنجهام بالولايات المتحدة الأميركية، منتخبنا الوطني للدواثلون بمقر إقامته، والذي يضم كلاً من سعود الزعابي وفارس الزعابي، حيث أكدت على أهمية مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق نتائج إيجابية باسم دولة الإمارات في المحفل العالمي.

وخاض منتخبنا الوطني للدواثلون مرانه الأول في برمنجهام استعداداً للمنافسات غداً «السبت»، وتشهد المسابقة إقامة 3 سباقات بواقع 10 كم للجري و40 للدراجات ثم 5 كم عدواً مجدداً بنظام مسابقات النخبة، إذ تشهد المنافسات تواجد أفضل العناصر المصنفة عالمياً، لاسيما اللاعبين المشاركين من فرنسا وإسبانيا.

من ناحية أخرى، أعرب نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية وأعضاء مجلس الإدارة عن سعادتهم بمشاركة منتخب المظلات للقفز الحر والتزحلق على الماء ضمن وفد دولة الإمارات المشارك في دورة الألعاب العالمية، وقال: «قد كان لمنتخبنا شرف حمل علم الدولة في حفل الافتتاح وهذا أسعدنا كثيراً، حيث احتل القافز عبد الباري قبيسي المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية واحتلت زميلته المركز السادس».