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الإصابة تحرم بطل «الديربي الإنجليزي» من «كينج جورج»
الإصابة تحرم بطل «الديربي الإنجليزي» من «كينج جورج»
14 يوليو 2022 12:00

أبوظبي (الاتحاد)
تعرض المهر الإماراتي «ديزرت كراون» الفائز بالديربي الإنجليزي الكلاسيكي، لإصابة طفيفة مما قد يجعل مشاركته في بطولة الكينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس للفئة الأولى في نهاية الأسبوع المقبل موضع شك.
وكان الفائز في السباق الكلاسيكي المذهل في إبسوم، والمنحدر من نسل «ناثانيال» بإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، لم يهزم في ثلاث سباقات.
وأصبح «ديزرت كراون» البالغ من العمر ثلاث سنوات، ثاني جواد مملوك لسعيد سهيل يتدرب من قبل ستاوت، ينتصر في الديربي بعد نجاح «كريس كين» في عام 2003.
ولدى سؤاله عن تفاصيل الإصابة وما إذا كان مصاباً بكدمة، قال ستاوت: «من يدري»؟
وأضاف: «نحن فقط نتحقق منه، لذا، سيكون لدينا المزيد من الأخبار يومي الجمعة أو السبت، من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيشارك في سباق الكينج جورج، لا يمكننا اتخاذ قرار الآن».
وقال بروس ريموند، مدير السباقات لدي سعيد سهيل، يوم الأربعاء: «إنها في القدم، إنه ليس مفصلًا وليس وتراً، لذا آمل ألا يكون سيئًا للغاية، أعتقد أنه لو كان حصاناً أصغر سناً لكنا تركناه في المقصورة، ولكن بسبب هويته، فإنهم يتوخون مزيداً من الحذر، وسيفحصونه غداً ويفحصون قدمه».
وكان «ديزرت كراون» قد منح مايكل ستاوت، فوزه السادس بالديربي في أبسوم، وحدثت الإصابة خلال تدريبه الروتيني لمسافة الميل في مضمار كل الأنواء (بولي تراك) في كمبريدج رود مع رفيق تدريبه «سوليد ستون».
ومن جهة أخري ستتخذ حلبات السباق البريطانية تدابير لمكافحة الحرارة الشديدة خلال التحذير من الطقس في نهاية هذا الأسبوع، وتدرك ريسنج بوست أن تقديم السباقات إلى الأمام في ستراتفورد يوم الأحد، لتجنب أعلى درجات الحرارة قيد الدراسة.

الديربي الإنجليزي
الديربي الإنجليزي بمضمار أبسوم
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