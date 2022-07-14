لينجارد يسقط في «مأزق الخيارات المتعددة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

منذ أن غادر النجم الإنجليزي جيسي لينجارد نادي طفولته مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي هذا الصيف، بعد انتهاء عقده، أصبح حراً في اختيارالنادي الذي يلعب له في أهم موسم بالنسبة لتاريخه ومسيرته الكروية «موسم إقامة كأس العالم 2022»، كما أصبح متاحاً «مجاناً» أمام أكثر من نادٍ في إنجلترا، وفي الدوري الأميركي.

وهناك بالفعل قائمة من الأندية التي ترغب بشدة في الحصول على خدماته، لدرجة أصبح معها في حيرة من أمره أمام «خيارات متعددة».

وأكثر الأندية اهتماماً بضمه في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، هو ويستهام يونايتد الذي يدربه ديفيد مويز، والذي سبق للينجارد أن أعير إليه من اليونايتد لمدة 6 أشهر، وكانت فترة إعارة مثمرة وأسعدت مسؤولي «الهامرز»، لدرجة أنهم طلبوا تحويل عقد الإعارة إلى انتقال دائم، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من جانب «الشياطين الحمر».

وتضم القائمة أيضاً أندية إيفرتون وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد، التي سبق أن حاولت خلال «الميركاتو الشتوي» في يناير الماضي، الحصول على خدماته ولكن من دون جدوى.

وكشفت شبكة «إسبن» الأميركية النقاب عن إن لينجارد تلقى أيضاً عدة عروض من الدوري الأميركي، إحداها من نادي دي سي يونايتد، الذي سيتولى تدريبه واين روني زميله السابق في مانشستر يونايتد، إذ أن هذا الأخير أطلق مشروعاً رياضياً جديداً في هذا النادي الأمريكي الواقع في واشنطن، وأبدى اهتمامه بضم لينجارد، باعتباره نجماً معروفاً.

جدير بالذكر أن جيسي لينجارد المولود في 15 ديسمبر 1922، بدأ حياته الكروية في أكاديمية مانشستريونايتد عام 2000، بينما كان عمره 8 سنوات، واستمر فيها حتى 2011، وخلال لعبه للفريق الأول لليونايتد، وأعير 5 مرات، الأولى إلى ليستر سيتي «2012-2013» والثانية إلى برمنجهام سيتي «2013-2014» والثالثة لبرايتون أند هوف ألبيون «2014» والرابعة لديربي كاونتي «2015»، والخامسة والأخيرة لويستهام يونايتد «2021».

وشارك لينجارد في منتخبات الشباب تحت 17 سنة في 2008، وتحت 21 سنة في الفترة من 2013 إلى 2015، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2016.