العين يعلن ضم الأوكراني يارمولينكو

العين (الاتحاد)

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، التعاقد مع الدولي الأوكراني، أندري يارمولينكو (32 عاماً)، لمدة موسم واحد، قادماً من نادي وستهام يونايتد الإنجليزي، ليلتحق اللاعب بقائمة «الزعيم»، التي تتجه لمعسكر خارجي يوم 19 يوليو الجاري في ألمانيا.

وكان نادي فولهام الإنجليزي في محادثات متقدمة مع وستهام للحصول على خدمات اللاعب، إلا أن وجود ريبروف على رأس الجهاز الفني للعين، والطموحات الكبيرة للفريق خصوصاً التأسيس لمرحلة المنافسة قارياً، كانت كفيلة بإقناعه بعرض «الزعيم»، الذي فضله على البقاء في الدوري الإنجليزي.

وحرص يارمولينكو، على تسطير رسالة خطية نقلها الموقع الرسمي للنادي، بعد أن أكمل إجراءات التعاقد وخضوعه للفحوص الطبية، لجماهير نادي العين، أعرب من خلالها عن سعادته وفخره بالانضمام لنادي العين، مؤكداً حرصه على إظهار روح القتال في الدفاع عن شعار ناديه الجديد، لتحقيق أهدافه على المستوى الشخصي والتي تتسق مع طموحات زملائه اللاعبين وتطلعات إدارة النادي الكبير، الأمر الذي يسعد الجماهير بكل تأكيد.

وأشار اللاعب إلى أنه انتقل لتجربة جديدة، سيكون هدفه خلالها حصد الألقاب مع الفريق الذي نجح في التتويج بلقبين الموسم الماضي، ويسعى للمزيد خلال الموسم الجديد.

تأسس يارمولينكو مع نادي ديسنا تشرنيجوف، وتألق حتى أصبح لاعباً بمختلف المنتخبات السنية لوطنه أوكرانيا، وتميز أداؤه، بالقوة والتركيز والسرعة ودقة التسديد، ويعرف بأنه من نوعية اللاعبين الذين يفضلهم المدرب، كونه يجيد اللعب في أكثر من مركز على المستطيل الأخضر، بالإضافة إلى قيامه بالأدوار الموكلة إليه بالتزام كامل وبراعة عالية.

يعد يارمولينكو أحد أهم الركائز الأساسية في قائمة المنتخب الأوكراني، كما أنه يتمتع بخبرة كبيرة اكتسبها من واقع لعبه في دوريات أوروبية عريقة بداية بالدوري الأوكراني، مروراً بالألماني وصولاً إلى الإنجليزي الممتاز.