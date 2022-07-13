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تعاون ثنائي لتجديد ملعب كرة السلة في «الجافلية»
تعاون ثنائي لتجديد ملعب كرة السلة في «الجافلية»
14 يوليو 2022 02:50

دبي (الاتحاد)

أبرمت العلامة التجارية الرياضية العالمية «بوما» شراكة مع بلدية دبي لتجديد ملعب الجافلية لكرة السلة، والذي سيتيح إعادة تجديد ملعب كرة السلة بالكامل بمنطقة الجافلية من خلال تصميم مبتكر يعكس روح هذه الرياضة العالمية، ويسهم في ضخ روح جديدة لها.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود بلدية دبي للتوسع في ممارسة الرياضة المجتمعية، حيث يعتبر هذا الملعب الأول ضمن سلسلة من الملاعب الرياضية التي تقوم البلدية بالعمل على تطويرها، بهدف التشجيع على الرياضة الصحية.
وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تحرص بلدية دبي على توفير كافة وسائل الراحة والمرافق الخدمية والترفيهية لسكان الإمارة، وتعد ساحة الجافلية إحدى المرافق الترفيهية التي سعينا إلى تطويرها، لتكون باكورة المرافق التي سيتم تحديثها بالتعاون مع القطاع الخاص».

دبي
الإمارات
بلدية دبي
كرة السلة
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