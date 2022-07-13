استقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» التونسية

تونس (د ب أ)

تحظى نجمة التنس التونسية أنس جابر باستقبال شعبي اليوم الخميس في بلادها، بعد مشاركتها المشرفة في بطولة ويمبلدون ووصولها إلى المباراة النهائية كأول لاعبة في أفريقيا والمنطقة العربية تحقق هذا الإنجاز في إحدى بطولات «الجراند سلام».

وعادت أنس جابر إلى تونس عبر رحلة جوية قادمة من لندن إلى مطار تونس قرطاج الدولي بعد ظهر اليوم، وحظيت باستقبال رسمي في المطار من قبل وزراء الشباب والرياضة، والمرأة والنقل والسياحة ورئيسة الاتحاد التونسي للتنس.

ووجه المشغل الحكومي لشبكة الهاتف الخلوي والراعي الرسمي للاعبة، رسائل نصية اليوم لحث التونسيين على تكريمها في استقبال شعبي بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة.

وسيكون الاحتفاء بالنجمة أمام مبنى المسرح البلدي في نفس الشارع اليوم الخميس بدءًا من الساعة 11 صباحاً بتوقيت تونس.

كانت جابر على بعد خطوة من تحقيق حلم غير مسبوق عربياً وأفريقياً، بإحراز لقب إحدى البطولات الأربع الكبرى لولا الأداء المتميز لمنافستها في المباراة النهائية الكازاخية يلينا ريباكينا.

ومع ذلك لقيت جابر الملقبة بـ«وزيرة السعادة» في تونس إشادة واسعة من التونسيين الذين يقبلون على متابعة مبارياتها بشغف كبير في المنازل والمقاهي، بفضل أدائها في مشوار البطولة وإنجازاتها السابقة.

كانت جابر فازت هذا العام بلقب دورتي مدريد وبرلين وخسرت نهائي دورة روما. وفازت في 2021 بأول ألقابها في مشوارها الاحترافي في بطولة برمنجهام.

وحققت جابر أعلى تصنيف لها بوصولها المركز الثاني هذا العام، قبل أن تتراجع إلى المركز الخامس بسبب قرار اتحاد لاعبي التنس المحترفين، حذف نقاط التصنيف لبطولة ويمبلدون البريطانية رداً على قرارها حظر مشاركة لاعبين ولاعبات من روسيا وبيلاروسيا على خلفية الحرب على أوكرانيا.