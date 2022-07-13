تشيلسي يفتتح صفقاته بـ «سترلينج»

لندن (أ ف ب)

أصبح اللاعب الدولي رحيم سترلينج أول صفقة يبرمها نادي تشلسي، منذ أن استحوذ عليه كونسورتيوم يقوده الأميركي تود بوهلي، منهياً حقبة دامت سبع سنوات في مانشستر سيتي.

وقال نادي "البلوز" في بيان على موقعه على الإنترنت: "انضم نجم إنجلترا رحيم سترلينج إلى تشيلسي قادماً من مانشستر سيتي بعقد مدته خمس سنوات".

وكان غرّد سترلينيج على موقع تويتر رسالة الوداع "سبعة مواسم، 11 لقباً كبيراً، حياة غنية بالذكريات. يا له من مسار!".

تابع اللاعب: وصلت إلى مانشستر بعمر العشرين. أرحل اليوم كرجل. شكراً لدعمكم الصادق. تشرّفت بارتداء قميص مانشستر سيتي".

بحسب "سكاي"، فان اللاعب الذي خاض 77 مباراة دولية، سينتقل مقابل 47.5 مليون جنيه استرليني، فيما تحدثت "بي بي سي" عن صفقة بقيمة 50 مليون جنيه.

وأحرز سترلينج، 27 عاماً، لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات مع سيتي منذ انضمامه من ليفربول في 2015، ولعب دوراً أساسياً في التشكيلة في أول مواسمه على ملعب الاتحاد. سجل لاعب تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا 131 هدفاً في 337 مباراة مع سيتي.

وتراجع موقعه داخل تشكيلة الفريق الأزرق، مع قدوم جاك جريليش مقابل 100 مليون جنيه، في رقم قياسي ضمن البريميرليج، وبروز فيل فودن خريج أكاديمية النادي.

وكان سيتي عزّز خياراته الهجومية للموسم الجديد بالتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند والأرجنتيني خوليان ألفاريس.