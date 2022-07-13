«عبيد» يتألق في «تحدي لاتست» للخيول الناشئة

أبوظبي (الاتحاد)



حقق المهر «عبيد»، ممثل خيول «ياس» لإدارة السباقات والعائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، انتصاراً لامعاً، فيما انتزع المهر «جوي ستار» لهلال العلوي نصراً مستحقاً في سباقات الخيول العربية الأصيلة التي أُقيمت اليوم بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

وجاء فوز «عبيد» بإشراف ديديه جوليمين وقيادة اوليفييه بيلييه في الشوط المخصص للخيول العربية الناشئة في سن ثلاث سنوات «أمهار» على لقب سباق بري نيزدور لمسافة 1900 متر والبالغة جائزته 18.000 يورو،

ولم يترك المهر «عبيد» أي شاردة أو وارده بعد انطلاقه من البوابة (10)، حيث تصدر السباق بعد أول 200 متر، وظل متمسكاً بالصدارة ليخطف اللقب بفارق عنق عن «برنسيس مرتجز» لسالمين عبد الله الجابر، بإشراف ديديه جوليمين، وقيادة كليمنت ميريل.

وسجل البطل المنحدر من نسل «رباح دو كارير» زمناً قدره 2:08:99 دقيقة، فيما جاء ثالثاً بفارق نصف طول «فرحان» لياس لإدارة السباقات، بإشراف المدرب توماس دوميلو، وقيادة انتوني كراستوس.

وأكد «جوي ستار» لهلال العلوي، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري، والذي ينحدر من نسل «المرتجز» نجوميته في سباق بري تيدجاني للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر البالغ جائزته 25.000 يورو، برعاية الخيالة السلطانية العمانية.

وتمكن المهر «جوي ستار» البالغ من العمر ثلاث سنوات، بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة الفارس جيروم كابري، في اجتياز الاختبار بكل «نجاح» من أول مشاركة له في السباقات، ونيل اللقب المصنف في زمن قدره 2:07:94 دقيقة.

وجاء فوز البطل بفارق 0.75 طول عن «الغدير» للنجيفي ريسنج، بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة فابريس فيرون، فيما جاء في المركز الثالث «اسكا دو لايجل» لعبد الله العطية، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مكسيم جيون.