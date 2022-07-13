مهرجان الشارقة للجو جيتسو ينطلق الأحد

الشارقة (وام)

ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يوم الأحد المقبل، مهرجان الشارقة للجو جيتسو - حزام أبيض للرجال برعاية مجلس الشارقة الرياضي، والذي تقام منافساته في القاعة الرياضية في نادي الثقة للمعاقين بالتعاون مع اتحاد اللعبة .

وأكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن المهرجان يقام تزامناً مع النقلة النوعية التي يشهدها النادي في حصد البطولات الدولية والمحلية، وتحقيقه للكؤوس والميداليات واتساع رقعة ممارسة الجوجيتسو في إمارة الشارقة بشكل بارز.

ووجه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي، للدعم الكبير الذي مهد للنقلة النوعية للإنجازات التي يحققها لاعبو النادي في مختلف الرياضات ولمجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين لاستضافة المنافسات.

ورحب رئيس النادي بجميع اللاعبين المشاركين .. متمنياً لهم المشاركة الفاعلة في النسخة الأولى للمنافسات وتحقيق أفضل المراكز.

من جهته أوضح عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي للنادي، أن المهرجان سيختص بالرجال من حملة الحزام الأبيض وسيكون مفتوح لجميع المنتخبات والأندية والفرق، وسيتنافس المشاركون في سبعة أوزان بمشاركة حكام دوليين ومحليين.