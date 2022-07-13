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سترلينج في وداع السيتي: شكراً على الدعم الأبدي
سترلينج في وداع السيتي: شكراً على الدعم الأبدي
13 يوليو 2022 17:28

لندن (رويترز) 
أكد رحيم سترلينج مهاجم إنجلترا، رحيله عن مانشستر سيتي في رسالة مفعمة بالعواطف إلى جماهير النادي، وسط توقعات بانتقاله إلى المنافس المحلي تشيلسي.
وخاض سترلينج 225 بالدوري الإنجليزي الممتاز مع السيتي وأحرز 91 هدفاً بالمسابقة، بعد انضمامه من ليفربول في 2015.
وقال في بيان عبر تويتر "إلى الطاقم التدريبي الذي لعب دوراً هائلاً في تطوري عبر السنين، إلى زملائي الذين أصبحوا أكثر من مجرد أشخاص أشاركهم اللعب، إلى الطاقم الإداري والجماهير التي دعمت الفريق بلا كلل. إلى كل المرتبطين بمانشستر سيتي، احترامي لكم يفوق أي شيء.
وفاز سترلينج «27 عاماً» بلقب الدوري أربع مرات مع سيتي، بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس رابطة الأندية الإنجليزية أربع مرات، وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 لكنه خسر من تشيلسي.
وأضاف: "يا لها من رحلة، أنا ممتن لكل لحظات الصعود والهبوط، أوقات الانكسار اختبرت قوتي وساعدتني في النهوض أمامكم وتقديم أفضل نسخة مني".
وتابع: وصلت إلى مانشستر حين كنت أبلغ 20 عاماً، واليوم أغادر رجلاً، شكراً على الدعم الأبدي، تشرفت بارتداء قميص مانشستر سيتي.
ولم يشر سترلينج، الذي يترك سيتي قبل عام واحد من نهاية عقده، إلى تشيلسي في بيانه لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنه توصل لاتفاق مع النادي اللندني.

رحيم سترلينج
تشيلسي
مانشستر سيتي
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