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«صيفنا سعادة» يستعد لانطلاقة «الثالثة» بـ 5 محاور
«صيفنا سعادة» يستعد لانطلاقة «الثالثة» بـ 5 محاور
13 يوليو 2022 17:18

عجمان (الاتحاد)
برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، دشنت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» في دورته الثالثة الموقع الإلكتروني لتسجيل المشاركين في البرامج الصيفية، تمهيداً لانطلاق الفعاليات يوم الإثنين 18 يوليو الجاري حتى 18 أغسطس المقبل.
ويتضمن البرنامج الصيفي خمسة محاور رئيسية وهي البرامج والفعاليات المجتمعية والتي يتصدرها مسابقة للأسر المواطنة تتعلق بأفضل برنامج أسري في الإمارات، وبرنامج رياضي لأصحاب الهمم، والبرامج والفعاليات الدينية مثل مسابقة فارس الحفظ، والبرامج والفعاليات التطويرية، على غِرار دبلوم رعاية الأعمال والمرشد السياحي الصغير، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية والتي تتضمن العديد من البرامج مثل اللياقة البدنية والتايكوندو والسباحة، والبرامج والفعاليات الثقافية والعلمية مثل برنامج المبرمج الصغير والإعلامي الشامل.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز سعادة مجتمع دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة عجمان بصورة خاصة من خلال اكتشاف مواهب الأطفال والشباب وترسيخ التنافس الشريف والإيجابي في نفوسهم، واستغلال أوقات فراغهم بما ينمي مهاراتهم العلمية والاجتماعية والفكرية والجسدية، كما يهدف إلى تمكين الأسر المواطنة والمقيمة في الإمارة عبر المسابقات والورش التطويرية في مختلف الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية.

عمار بن حميد النعيمي
عجمان
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