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الرياضي
برشلونة يتوصل لاتفاق مبدئي بضم رافينيا
برشلونة يتوصل لاتفاق مبدئي بضم رافينيا
13 يوليو 2022 16:35

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم) 

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم، توصله لاتفاق مبدئي مع ليدز يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع رافينيا.
وذكرت تقارير إعلامية أن الصفقة تصل إلى 67 مليون يورو. وأصبح انتقال رافينيا لبرشلونة متوقفاً على إكمال الكشف الطبي.
وارتبط اسم تشيلسي وأرسنال بالتعاقد مع اللاعب، وأبرم تشيلسي صفقة مع ليدز آخر شهر يونيو لجلب اللاعب لستامفورد بريدج.
ولكن، تقارير أشارت إلى أن رافينيا كان يضع في أولوياته برشلونة، بعدما أعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة «إنه يرغب في تواجده».
ويعاني فريق برشلونة من أزمة مالية، حيث كشف لابورتا أن اللاعبين الجديدين فرانك كيسي وأندرياس كريستينسن، يمكن أن يتم تسجيلهما في قائمة الفريق إذا قام برشلونة بتعديل رواتب لاعبيه.
ولكن يبدو أن برشلونة أجرى المزيد من التعديلات لضمان الحصول على خدمات رافينيا، الذي يعتزم التوقيع لمدة 5 أعوام.
وسجل رافينيا 11 هدفاً مع ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وذلك بعد أن سجل ستة أهداف في موسم 2020/ 2021 عقب انضمامه للفريق الإنجليزي قادماً من رين.
ويأمل تشافي، مدرب برشلونة، أن يواصل رافينيا تسجيل الأهداف عندما يفتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة ضيفه رايو فاييكانو يوم 13 أغسطس المقبل.

برشلونة
ليدز يونايتد
تشافي
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