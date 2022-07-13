نيبوشا: تواجدي مع الظفرة تحدٍ جديد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الصربي نيبوشا فيسوفينتش المدير الفني الجديد لنادي الظفرة أن لديه انطباع جيد عن كرة القدم في الإمارات كونه من خلال علاقته بمواطنه فوك رازوفيتش المدير الفني السابق لنادي الظفرة ومن خلال مشاهدة بعض مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

وأوضح المدرب الصربي خلال مؤتمره الصحفي التقديمي لوسائل الإعلام في أبوظبي أنه خلص إلى أنه لا توجد مباراة سهلة بدوري أدنوك للمحترفين وأن الفرق عادة تحقق الفوز بصعوبة بالغة وأن ذلك يظهر بشكل واضح في النتائج التي تنتهي عليها المباريات.

وشدد مدرب الظفرة الجديد أن فريقه بكل تأكيد يحتاج للعمل المكثف من أجل أن يظهر الفريق بشكل مميز في الموسم الجديد ويكون قادر على تقديم مستوى جيد مضيفاً أنه يشعر بسعادة غامرة بكونه جزءً من هذا النادي.

وقال نيبوشا إنه يشكر إدارة النادي على منحه فرصة أن يكون جزء من منظومته، مشيراً إلى رغبته القوية ببدء مهمته مع الفريق سريعاً.

وكشف المدرب الصربي إلى أن عمله في الظفرة يعتبر هو المحطة الأولى له في منطقة الخليج مستدركاً إلى أنه يعرف الكثير عن كرة الامارات بفضل صديقه فوك رازوفيتش الذي أطلعه على كل الأمور في المنطقة.

وقال نيبوشا فيسوفينتش انه شاهد الظفرة من خلال بعض مباريات الموسم الماضي عندما عانى الفريق في المراحل الأخيرة للدوري واصفاً ذلك بالموقف الصعب، مؤكداً انه لا يرغب بأن يمر الفريق بنفس الأمر معه مما يستوجب التحضير بطريقة صحيحة، متمنياً أن يكون الجميع يد واحدة حتى يتمكن الفريق من تحقيق النجاح.

وعن حاجة الفريق من المراكز واللاعبين قال المدرب الصربي إنه شاهد مباريات لأندية الدوري حتى يتعرف على نوعية اللاعبين الذين يمكنهم النجاح وانه يعمل حالياً بشكل مشترك مع اللجنة الفنية بالنادي من أجل إبرام الصفقات الجديدة وفق احتياجات الفريق الفنية.

وكشف مدرب الظفرة عن علاقة عمل ربطته سابقاً بالمدير الفني لنادي العين الأوكراني سيرجيو ريبروف عندما عملا سويا بالدوري المجري والتقيا أكثر من مرة مشيداً بما يمتلكه مدرب العين من إمكانيات ومؤكداً تشوفه للقائه مرة أخرى بدوري أدنوك للمحترفين.

ولم يخف المدرب الصربي في ختام مؤتمره الصحفي رغبته في تحقيق الألقاب مع نادي الظفرة قائلاً: لقد حققت ألقاباً في بطولات الكأس خلال مسيرتي وبالنسبة لي أفضل الفوز بالكؤوس بدلاً عن الدوري لأن المنافسة تكون قصيرة، خلال 3 إلى 4 مباريات ويمكنك الحصول على لقب.

الجدير بالذكر أن مدرب الظفرة مثل أندية راكوفيتسا وأف أكي ريد وأينسوس بارالينني القبرصي وأف أكي ريد الصربي وإدمونتون الكندي وتورنتو الكندي ولومبارد المجري كلاعب في الفترة من 1987 إلى 2001 كما قاد نيبوشا أندية كاربالج المونتينيغري وريدار المونتنيغري وهايجديك الصربي وأف أكي ريد الصربي وفوجفدينا الصربي وأوبيس المجري وليبيست اللاتافي وبودابست المجري تدريبياً في الفترة من 2008إلى 2022.

من جانبه أكد مرشد خلفان المرر رئيس مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم أن التعاقد مع المدرب الصربي نيبوشا جاء وفق رؤية اللجنة الفنية، وباعتماد من مجلس إدارة النادي، نظراً لأن المدربين الصرب حققوا نجاحات جيدة خلال قيادتهم للفريق.

وأوضح المرر أن نيبوشا قادر وبما يملكه من قدرات وخبرات إلى أن يعيد الفريق لتقديم المستوى المعروف عنه خلال الموسم المقبل، وأن يساعد في تطور لاعبي الفريق مع بناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب.

وكشف رئيس شركة الظفرة لكرة القدم أن اللجنة الفنية بالنادي قامت بدراسة أكثر من سيرة ذاتية لمدربين مختلفين وارتأت بعدها على التعاقد مع المدرب الصربي متمنياً التوفيق للمدرب مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وأضاف المرر أنه يدرك أن الشارع الرياضي يريد أن يشاهد فريق الظفرة الذي يقدم كرة قدم المعروفة في وجود لاعبين مواطنين ومحترفين مميزين مشيراً إلى أن هدفهم في هذا الموسم هو تحقيق ذلك مع المدرب نيبوشا.

وكشف رئيس شركة الظفرة لكرة القدم أن اللجنة الفنية للنادي تدرس وتراقب أكثر من لاعب من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكداً حرص النادي بأن يكون الاختيار عن طريق اللجنة الفنية بالتشاور مع المدرب مضيفاً أن الشركة ستقوم بالإعلان عن الصفقات الجديدة قريباً.