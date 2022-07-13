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بطل «الأولى» يتصدر «الممتاز» في الصين
بطل «الأولى» يتصدر «الممتاز» في الصين
13 يوليو 2022 15:29

سلطان آل علي (دبي)
انتهت المرحلة الأولى من الدوري الصيني الممتاز بصدارة نادي ووهان ثري تاونز الصاعد كبطل لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.
وقد جمع الفريق 28 نقطة خلال 10 مباريات ولم يفقد سوى نقطتين بتعادل وحيد، ويأتي من خلفه حامل لقب الموسم الماضي شاندونج تايشان بـ24 نقطة.
وفي الجانب الآخر، تراجع بكين جوان للمركز الخامس وشانغهاي بورت للسادس، في حين أن جوانجزهو يعاني في مراكز الهبوط بـ6 نقاط فقط.
واكتسح ووهان ثري تاونز الدوري في كل الجوانب، فهو أقوى خط هجوم بـ33 هدفاً، ومعدل أكثر من 3 أهداف كل مباراة، ناهيك عن 18 فرصة كبيرة ضائعة و7 تسديدات ضربت العارضة والقائمين كأكثر فريق، في حين أنه لم يستقبل سوى 6 أهداف وخرج 5 مرات بشباك نظيفة.
ويعد ثري تاونز أعلى فريق في عدد المراوغات بمعدل 7.5 كل مباراة.
ويعد اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو أفضل لاعب في الدوري خلال المرحلة الأول، فقد ساهم في تسجيل 12 هدفاً خلال 10 مباريات وذلك بتسجيل 6 أهداف (ثاني الهدافين) وصناعة 6 أخرى (الأكثر صناعةً). وسجل ستانسيو 3 أهداف من ضربات حرة مباشرة كأكثر لاعب، وهو أكثر من سدد في الدوري بـ42 تسديدة، كما أنه أكثر من خلق فرص للتسجيل بمجموع 32 فرصة.

الصين
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