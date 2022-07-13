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ليفاندوفسكي يبدأ الإعداد مع البايرن
ليفاندوفسكي يبدأ الإعداد مع البايرن
13 يوليو 2022 14:43

ميونيخ (د ب أ)
بدأ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فترة الإعداد للموسم الجديد، مع فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، وسط تقارير تشير إلى أن فريق برشلونة الإسباني يعتقد أن بإمكانه التعاقد مع اللاعب قبل نهاية هذا الأسبوع.
وخضع ليفاندوفسكي «33 عاماً» لأول حصة تدريبية في اليوم التالي لخضوعه لاختبارات اللياقة في ميونيخ.
ومع ذلك، أوضح ليفاندوفسكي خلال فترة الراحة إنه يرغب في الرحيل عن بايرن ميونيخ في الصيف، بعد أن قضى 8 أعوام بالفريق، على الرغم من أن عقده ينتهي في 2023.
وحتى الآن قال مسؤولو بايرن إنهم لن يسمحوا له بالرحيل. ولكن ذكرت تقارير إنهم مستعدون للسماع للعروض التي تبدأ من 50 مليون يورو فأكثر، ووفقاً للتقارير فإن برشلونة يستعد للتقدم بعرض بقيمة 50 مليون يورو بالإضافة لحوافز.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني أن برشلونة يعتقد أن بإمكانه إنهاء الصفقة هذا الأسبوع.
ويعتزم بايرن تقديم فريقه للجماهير في ملعب أليانز أرينا يوم السبت المقبل قبل التوجه للولايات المتحدة الأميركية يوم الاثنين لقضاء أسبوع هناك.
ويفتتح بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري، مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة لايبزج، بطل الكأس، في كأس السوبر الألماني يوم 30 يوليو الجاري.

ليفاندوفسكي
بايرن ميونيخ
برشلونة
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