«أبيض الشباب» يُكثف استعداداته لكأس العرب

دبي (الاتحاد)

كثّف منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم مواليد 2003، تحضيراته في معسكره الخارجي بالمملكة المغربية، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل، والتصفيات الآسيوية المقرر انطلاقها في شهر سبتمبر 2022.

وحرص العصري سعيد أحمد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية على حضور التقسيمة الودية التي جرت أمس «الثلاثاء»، بين المنتخب وفريق النادي القنيطري، حيثُ التقى اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق النتائج الإيجابية.

من جهته، أشاد فرانك أورتيجا مدرب المنتخب بجدية جميع اللاعبين خلال المعسكر، وتطبيقهم للتوجيهات خلال التدريبات اليومية والتقسيمات الودية، وقال: «إن لاعبي الأبيض الشاب حريصون على تحقيق جميع الأهداف المرجوة من المعسكر الحالي، ليكون خير استعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب خلال الأيام المقبلة».

وكان أبيض الشباب قد خاض تقسيمتين وديتين أمام فريقين مغربيين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين.