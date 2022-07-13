المدير الفني لاتحاد السلة إلى «الدوري الأميركي»

دبي (الاتحاد)

تلقى الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني لاتحاد كرة السلة، المدير الفني للمنتخبات الوطنية دعوة من الدوري الأميركي للمحترفين «إن بي إيه»، حيث ينضم إلى أحد الفرق هناك في الدوري الصيفي للرابطة الأميركية وخوض تجربة تدريبية معهم وهي المرة الأولى لمدرب عربي.

من جهة أخرى، خاض منتخبنا الوطني للشباب تدريبه الأول بالقاهرة، حيث يشارك في البطولة العربية التي يشارك فيها منتخبات مصر والسعودية والكويت وقطر والجزائر ومنتخبنا الوطني، وهي مرحلة إعداد مهمة للمنتخب قبل خوض التصفيات الآسيوية نهاية الشهر الجاري في دبي.

ويتأهل من البطولة العربية للمنتخبات الفرق الـ 4 الأوائل للدور الثاني، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني في الثالث في المربع الذهبي في البطولة التي يسدل عليها الستار يوم 24 من الشهر الجاري، وبعدها يعود منتخبنا لخوض تصفيات آسيا يوم 29.

تضم قائمة منتخبنا 14 لاعباً تحت قيادة جهاز فني مواطن مكون من سالم عتيق مدرباً ويعاونه أيوب أحمد وجاسم عبدالرضا وراشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات والإداري علي الحمادي، بالإضافة إلى اللاعبين: زايد عبدالرحمن عبدالله، محمد سعيد عبدالله، زايد طارق السيد من نادي الوحدة، وسالم فاضل الشامسي، راكان غانم الشمري (العين)، وسيف حامد محمد، عبدالعزيز خليفة عبدالله (الوصل)، وحسين خالد ناصر (شباب الأهلي)، وسعيد هاشل سعيد، محمد عبدالله جابر، راشد عبدالحكيم عبدالرحمن، زايد توفيق الجسمي(الشارقة)، وحسن إبراهيم السيد، حمد محمود صالح (النصر).