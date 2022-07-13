آندي فلاور يقود «عمالقة الخليج» في دوري الكريكيت

دبي (الاتحاد)

أعلنت علامة أداني سبورت لاين، الذراع الرياضي لمجموعة أداني، عن اسم فريقها «عمالقة الخليج» المشارك في الدوري الإماراتي الدولي T20 (ILT20) للكريكيت.

ويعد «عمالقة الخليج» امتداداً لنادي عمالقة جوجارات التابع لعلامة أداني سبورت لاين، التي تتفاعل مع المشجعين من خلال الدوريات الهندية الشهيرة مثل دوري برو كابادي، ودوري بيج بوت بوكسنج، ودوري ألتميت كهو كهو.

وعلى نحو مشابه، تهدف العلامة إلى التواصل والتفاعل مع مشجعي لعبة الكريكيت في أنحاء العالم من خلال فريق «عمالقة الخليج» في الدوري الإماراتي الدولي (ILT20).

ويعتبر الصقر الذهبي في شعار الفريق، الطائر الوطني لدولة الإمارات، ويشكل رمزاً للقوة والشجاعة. وبهدف المحافظة على الهوية الموحدة للفريق، استلهمت ألوان الشعار من فريق العمالقة. وتفخر مجموعة أداني بالمشاركة في البطولة التي ستقام في بلد يتمتع بتاريخ عريق وثقافة غنية.

وعين فريق عمالقة الخليج آندي فلاور، قائد فريق زيمبابوي السابق والمدرب الحائز على لقب كأس العالم للكريكتت T20 لعام 2010 (منتخب إنجلترا)، مدرباً رئيسياً للموسم الافتتاحي للدوري الإماراتي الدولي ILT20، والذي سيقام خلال شهري يناير وفبراير 2023.

ويعد آندي فلاور أشهر لاعب كريكت في زيمبابوي على الإطلاق، ويتمتع بثلاثة عقود من الخبرة في لعبة الكريكت، وتولى مؤخراً منصب المدير الفني لامتياز فريق أي بي إل لوكنو سوبر جيانتس. وسبق له تدريب المنتخبات الوطنية لإنجلترا وأفغانستان، إضافة إلى فرق الامتياز مثل ملوك البنجاب (آي بي إل)، ومارثا آريبيان (أبوظبي T10)، ومولتان سلطان (أي بي إل)، وملوك سانت لوسيا (بي سي إل)، ودلهي بولز (أبوظبي T10).

وقال آندي فلاور: «تغمرني مشاعر الفخر بالتعاون مع مجموعة أداني، وخاصة مع علامة أداني سبورت لاين، والتي يدرك غالبية الناس قوتها ومكانتها ومدى تأثيرها، ويسرني مشاهدة التزام العلامة المتواصل وحرصها على دعم رياضة الكريكيت».