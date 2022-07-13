الخميس 14 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
آندي فلاور يقود «عمالقة الخليج» في دوري الكريكيت
آندي فلاور يقود «عمالقة الخليج» في دوري الكريكيت
13 يوليو 2022 14:00

دبي (الاتحاد)
أعلنت علامة أداني سبورت لاين، الذراع الرياضي لمجموعة أداني، عن اسم فريقها «عمالقة الخليج» المشارك في الدوري الإماراتي الدولي T20 (ILT20) للكريكيت.

ويعد «عمالقة الخليج» امتداداً لنادي عمالقة جوجارات التابع لعلامة أداني سبورت لاين، التي تتفاعل مع المشجعين من خلال الدوريات الهندية الشهيرة مثل دوري برو كابادي، ودوري بيج بوت بوكسنج، ودوري ألتميت كهو كهو.
وعلى نحو مشابه، تهدف العلامة إلى التواصل والتفاعل مع مشجعي لعبة الكريكيت في أنحاء العالم من خلال فريق «عمالقة الخليج» في الدوري الإماراتي الدولي (ILT20).
ويعتبر الصقر الذهبي في شعار الفريق، الطائر الوطني لدولة الإمارات، ويشكل رمزاً للقوة والشجاعة. وبهدف المحافظة على الهوية الموحدة للفريق، استلهمت ألوان الشعار من فريق العمالقة. وتفخر مجموعة أداني بالمشاركة في البطولة التي ستقام في بلد يتمتع بتاريخ عريق وثقافة غنية.
وعين فريق عمالقة الخليج آندي فلاور، قائد فريق زيمبابوي السابق والمدرب الحائز على لقب كأس العالم للكريكتت T20 لعام 2010 (منتخب إنجلترا)، مدرباً رئيسياً للموسم الافتتاحي للدوري الإماراتي الدولي ILT20، والذي سيقام خلال شهري يناير وفبراير 2023.
ويعد آندي فلاور أشهر لاعب كريكت في زيمبابوي على الإطلاق، ويتمتع بثلاثة عقود من الخبرة في لعبة الكريكت، وتولى مؤخراً منصب المدير الفني لامتياز فريق أي بي إل لوكنو سوبر جيانتس. وسبق له تدريب المنتخبات الوطنية لإنجلترا وأفغانستان، إضافة إلى فرق الامتياز مثل ملوك البنجاب (آي بي إل)، ومارثا آريبيان (أبوظبي T10)، ومولتان سلطان (أي بي إل)، وملوك سانت لوسيا (بي سي إل)، ودلهي بولز (أبوظبي T10).
وقال آندي فلاور: «تغمرني مشاعر الفخر بالتعاون مع مجموعة أداني، وخاصة مع علامة أداني سبورت لاين، والتي يدرك غالبية الناس قوتها ومكانتها ومدى تأثيرها، ويسرني مشاهدة التزام العلامة المتواصل وحرصها على دعم رياضة الكريكيت». 

الكريكيت
دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يلقي كلمته لأبناء الوطن والمقيمين على أرض دولة الإمارات (تصوير: مانويل راميريز)
الإمارات
رئيس الدولة: الإمارات وشعبها أولاً
اليوم 03:01
القضاء يرفض طلب أمبير هيرد إعادة المحاكمة في قضية التشهير
دنيا
القضاء يرفض طلب أمبير هيرد إعادة المحاكمة في قضية التشهير
اليوم 11:06
ألمانيا: فواتير التدفئة سوف ترتفع ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل
عربي ودولي
ألمانيا: فواتير التدفئة سوف ترتفع ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل
اليوم 11:01
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
عربي ودولي
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
اليوم 10:52
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©