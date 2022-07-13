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الوصل.. «نيولوك» بـ«الصفقة السابعة»
الوصل.. «نيولوك» بـ«الصفقة السابعة»
13 يوليو 2022 13:43

رضا سليم (دبي)

تسابق إدارة نادي الوصل الزمن من أجل حسم الكثير من الصفقات خلال الأيام المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق وظهور «الإمبراطور» بشكل مغاير عن المواسم الماضية والمنافسة على الألقاب، خاصة أن خلفه جمهوراً قوياً ينتظر التتويج بالبطولات.
ودخلت إدارة النادي على خط المفاوضات لضم أكثر من لاعب، في مقدمتهم طلب شراء بطاقة البرازيلي لياندرو لاعب شباب الأهلي، والذي لعب على مدار الموسمين الماضيين مع عجمان في فئة المقيم، بجانب المفاوضات مع الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز لاعب بني ياس، بجانب مفاوضات مع عدد من اللاعبين المواطنين من أجل تجهيز لاعبين في كل المراكز بناءً على توصية الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الفريق.
كانت إدارة النادي قد حسمت العديد من الصفقات القوية في مقدمتها عمر عبدالرحمن، وسفيان بوفتيني، والبرازيلي جابرييل دي سوزا «جابرييلزينيو» جناح أيسر ريو آفي البرتغالي، وعودة هزاع سالم للفريق والحارس عبدالله سالم ناصر، القادم من الفجيرة وشقيقه ناصر، وجددت عقد البرازيلي أوليفيرا وأيضاً تجديد عقد المدافع يوسف المهيري، وكانت الصفقة السابعة بالتعاقد مع الحارس خالد السناني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل لدعم حراسة المرمى.
من ناحية أخرى، يواصل الفريق تدريباته تحت قيادة بيتزي في استاد زعبيل قبل التوجه إلى هولندا يوم الأحد المقبل لبدء المعسكر الخارجي الذي يتخلله عدد من المباريات الودية، وهي المرحلة الثانية من الإعداد، على أن تكون البعثة إلى الدولة بعد أسبوعين، ويخوض الفريق المرحلة الثالثة والأخيرة قبل انطلاقة الموسم، وسيلعب الفريق أيضاً عدد من المباريات الودية مع أندية الدوري والمحترفين.
ويترقب الجهاز الفني قرعة الموسم الجديد 2022-2023 لدوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي ستجرى غداً «الجمعة»، لمعرفة ضربة البداية لـ«الإمبراطور» والفرق التي سيواجهها.

الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
خوان أنطونيو بيتزي
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