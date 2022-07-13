مجيدي يطلب «اللاعب المقاتل» في «النمور»

فيصل النقبي (كلباء)

قاد الإيراني فرهاد مجيدي تدريب اتحاد كلباء الأول هذا الموسم، بعد أن أنهى اللاعبون الفحوصات الطبية المقررة لهم قبل بداية الإعداد، وهي المرة الأولى التي يتولى بها مجيدي مهمة التدريب في الإمارات، بعد أن كان لاعباً بارزاً في أندية الوصل والعين والنصر وشباب الأهلي، ولعب لعدد من المواسم في الدوري وساهم في تحقيق بطولة آسيا مع العين 2003.

واشتمل التدريب الأول على تدريبات لياقية وبدنية تحت قيادة الجهاز الفني للفريق.

وأكد فرهاد مجيدي للاعبين بعد كلمات الترحيب أنه ينتظر منهم تقديم أفضل ما لديهم خلال هذا الموسم، منوهاً إلى أنه يعرف كافة التفاصيل عن الفريق، وأنه جاء للإمارات بمهمة تطوير الفريق وتحسين نتائجه، وفقاً للاستراتيجية المرسومة له من قبل قيادة النادي.

وأضاف مجيدي أنه سيعتمد على اللاعب «المقاتل»، الذي يقدم أفضل ما لديه بالتدريبات والمباريات، مشيراً إلى أنه وضع خطة الإعداد بعناية من أجل التجهيز الأمثل لكل عناصر الفريق.