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«رجال الجولف» يبدأ المعايشة الفرنسية
«رجال الجولف» يبدأ المعايشة الفرنسية
13 يوليو 2022 12:30

دبي (الاتحاد)
يتجه المنتخب الوطني لرجال الجولف، صباح اليوم إلى فرنسا، لخوض معسكر مغلق و"معايشة" مع عدد من أبرز اللاعبين الفرنسيين، في معسكر يمتد حتى 18 يوليو الجاري، ويعد محطة إعداد للاستحقاقات العالمية المقبلة للمنتخب بدايةً من كأس إيزنهاور، البطولة الأهم على ساحة اللعبة في العالم المخصصة للاعبين الهواة، والتي تستضيفها فرنسا خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 4 سبتمبر، بجانب المشاركة بطموحات كبيرة في البطولات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.
وقال اللواء متقاعد عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، إن بعثة المنتخب إلى معسكر فرنسا تضم اللاعبين خالد يوسف، وأحمد سكيك، وعبدالله المشرخ، ومحمد الهاجري، حيث ينتظمون في تدريبات وفترات معايشة مع نخبة من لاعبي الجولف الفرنسي بمنطقة لا جولف ناشيونال في باريس، وذلك استكمالاً لمحطات الإعداد قبيل خوض الاستحقاقات العالمية المقبلة، والتي تستهل بكأس إيزنهاور على الملاعب الفرنسية نهاية أغسطس المقبل.

وأضاف: وضع اتحاد اللعبة منذ بداية العام الجاري، خارطة طريق مكثفة للمنتخب الوطني، من حيث الإعداد أو المشاركات الخارجية، بهدف بلوغ الجهوزية المطلوبة قبل استحقاق البطولات الأهم عالمياً الخاصة باللاعبين الهواة، فبجانب كأس إيزنهاور يعاود منتخب الرجال بالفترة من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل الظهور في كأس نومورا، ثاني أكبر بطولات الهواة عالمياً والتي تستضيفها مدينة مانيلا في الفلبين.

وبدوره قال خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية: نطمح دائماً وبتوجيهات من معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الجولف، توفير كافة سبل الدعم للارتقاء بمستوى لاعبينا، وأضاف: الأجندة حافلة بالبطولات العالمية للمنتخبات الوطنية في 2022، إذ تشارك منتخبات الشباب والناشئين والفتيات في البطولة العربية للمراحل السنية، في تونس من 3 إلى 9 أكتوبر المقبل، على أن يعاود منتخب الرجال المشاركة في الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر في بطولة آسيا والمحيط الهادئ المقامة في تايلاند، وتتبع بالبطولة العربية للرجال التي تستضيفها تونس أيضاً في الفترة من 6 إلى 13 نوفمبر كمحطة أخيرة قبل استحقاق كأس نومورا.

منتخب الجولف
أحمد سكيك
فاهم بن سلطان القاسمي
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