«الميرينجي» يسابق الزمن للقضاء على «الصداع الثنائي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يأمل ريال مدريد الإسباني في حسم موقف كل من الجناح ماركو أسينسيو "26 عاماً" ورأس الحربة بورخا مايورال "25 عاماً" خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وينتظر عرضاً رسمياً من أي نادٍ إسباني أو أوروبي، للحصول على خدماتهما هذا الصيف، بل وحددت إدارة "الميرينجي" 10 ملايين يورو ثمناً لبيع رأس الحربة مايورال، بينما لم تحدد بصورة نهائية سعر أسينسيو.

ويعود إسينسيو غداً من أجازته الصيفية للانضمام إلى مركز تدريب الفريق في "فالديبيباس"، من أجل حسم موقفه، بالاستمرار مع الفريق بتجديد عقده، أو الرحيل لخوض تجربة جديدة في مكان آخر، أو استكمال عقده والرحيل مجاناً في صيف 2023، وإن كان هذا الاحتمال الأخير ضعيف حسبما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو.

ويلتقي أسينسيو بالإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني وبعدد من مسؤولي النادي، لمعرفة وجهة نظرهم ورؤيتهم بالنسبة لمستقبله إذ لم تعرض عليه الإدارة حتى الآن التجديد، وإذا حدث ذلك، سيتعرض راتبه لتخفيض كبير، وهو ما لا يقبله هذا الجناح الدولي الإسباني.

والخيارات المطروحة أمام أسينسيو الآن تتمثل في عرض شفهي من إيه سي ميلان الإيطالي، وعرضين آخرين في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" من أرسنال ونيوكاسل يونايتد، وإن كانا لم يأخذا الصفة الرسمية. وحرصت موندو ديبورتيفو على أن تشير إلى أن وضع أسينسيو النهائي سيتضح خلال الأسبوع القادم.

أما بالنسبة للمهاجم الآخر بورخا مايورال الذي تصور أن رحيل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش إلى فيورنتينا الإيطالي، قد يصب في مصلحته، باعتباره رأس حربة بديل للفرنسي كريم بنزيمة، مثله في ذلك مثل الدومينيكي ماريانو دياز، فقد أعلنت إدارة الريال صراحة أنها غير راغبة في استمراره، ولهذا حددت سعر بيعه هذا الصيف، إذ ينتهي عقده في صيف 2023، لأنها لا تريد المجازفة بتركه حتى الموسم القادم لكي لا يرحل مجاناً.

ومن جانبه يأمل مايورال في الحصول على فرصة جديدة ليثبت فيها جدارته باللعب لـ "الملكي"، ولكن يبدو إن إدارة "الميرينجي" مصممة على التخلص منه، سواء بالإعارة مجدداً أو بالبيع النهائي. وهناك أكثر من نادٍ إسباني يرغب في الحصول على خدماته، مثل خيتافي وسيلتا فيجو، كما إنه مطلوب في إيطاليا من مونزا وبولونيا.

بورخا مايورال انضم للفريق الأول للريال في 2015 ولكنه أمضى معظم مسيرته الاحترافية في إعارات متتالية بدأها بفولفسبورج الألماني ثم ليفانتي الإسباني وروما الإيطالي وأخيراً خيتافي، في حين لم يلعب مع الريال سوى 33 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.