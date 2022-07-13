الخميس 14 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
جوريتسكا يرشح دورتموند للمنافسة على لقب «البوندسليجا»
جوريتسكا يرشح دورتموند للمنافسة على لقب «البوندسليجا»
13 يوليو 2022 11:30

ميونيخ (د ب أ)

يتوقع ليون جوريتسكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، وجود منافسة شرسة مع بروسيا دورتموند في الموسم الجديد من الدوري الألماني "بوندسليجا".
وقال جوريتسكا «27 عاماً» لصحيفة "سبورت بيلد": في رأيي، دورتموند يقوم بعمل جيد لسنوات. دائماً يتطورون، يبيعون لاعبين عالميين ويكتشفون لاعبين جدد. بالتأكيد سيكون دورتموند منافسنا الرئيسي على اللقب مرة أخرى.
ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونيخ مع بوروسيا دورتموند مطلع أكتوبر المقبل في الجولة التاسعة من البوندسليجا.
وأوضح جوريتسكا أن بايرن ميونيخ مازال يهدف للتتويج بلقب الدوري مرة أخرى.
وقال: في النهاية، فإن ما نريده هو الإثارة والتشويق. ولكن مع نهاية صحيحة لنا. إذا واجهنا منافسين عنيدين، وكانت هناك مباريات كبيرة، فسنكون سعداء بهذه المنافسة.
وأضاف: نريد كذلك أن نصبح أبطال الدوري للمرة الـ11 على التوالي، وأن نفوز بأكثر من لقب في النهاية. لدينا شيئاً علينا تعويضه في الكأس، وسننافس بكل قوتنا في دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ
بروسيا دورتموند
بوندسليجا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يلقي كلمته لأبناء الوطن والمقيمين على أرض دولة الإمارات (تصوير: مانويل راميريز)
الإمارات
رئيس الدولة: الإمارات وشعبها أولاً
اليوم 03:01
القضاء يرفض طلب أمبير هيرد إعادة المحاكمة في قضية التشهير
دنيا
القضاء يرفض طلب أمبير هيرد إعادة المحاكمة في قضية التشهير
اليوم 11:06
ألمانيا: فواتير التدفئة سوف ترتفع ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل
عربي ودولي
ألمانيا: فواتير التدفئة سوف ترتفع ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل
اليوم 11:01
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
عربي ودولي
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
اليوم 10:52
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©