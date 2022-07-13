جوريتسكا يرشح دورتموند للمنافسة على لقب «البوندسليجا»

ميونيخ (د ب أ)

يتوقع ليون جوريتسكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، وجود منافسة شرسة مع بروسيا دورتموند في الموسم الجديد من الدوري الألماني "بوندسليجا".

وقال جوريتسكا «27 عاماً» لصحيفة "سبورت بيلد": في رأيي، دورتموند يقوم بعمل جيد لسنوات. دائماً يتطورون، يبيعون لاعبين عالميين ويكتشفون لاعبين جدد. بالتأكيد سيكون دورتموند منافسنا الرئيسي على اللقب مرة أخرى.

ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونيخ مع بوروسيا دورتموند مطلع أكتوبر المقبل في الجولة التاسعة من البوندسليجا.

وأوضح جوريتسكا أن بايرن ميونيخ مازال يهدف للتتويج بلقب الدوري مرة أخرى.

وقال: في النهاية، فإن ما نريده هو الإثارة والتشويق. ولكن مع نهاية صحيحة لنا. إذا واجهنا منافسين عنيدين، وكانت هناك مباريات كبيرة، فسنكون سعداء بهذه المنافسة.

وأضاف: نريد كذلك أن نصبح أبطال الدوري للمرة الـ11 على التوالي، وأن نفوز بأكثر من لقب في النهاية. لدينا شيئاً علينا تعويضه في الكأس، وسننافس بكل قوتنا في دوري أبطال أوروبا.