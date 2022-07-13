إنزاجي يعود من بوابة ريجينا

باريس (أ ف ب)

أعلن نادي ريجينا من الدرجة الثانية، التعاقد مع المدرب فيليبو إنزاجي من دون نادٍ منذ إقالته من تدريب بريشيا في مارس، للإشراف على الفريق.

وسيشرف المهاجم الدولي السابق ونجم ميلان في سن الـ 48 عاماً، على ريجينا صاحب المركز الرابع عشر في الموسم المنصرم، لمدة ثلاثة أعوام.

قال رئيس النادي مارتشيلو كاردونا عبر الموقع الرسمي: أنا راضٍ جداً، وكما اعتقد، جماهيرنا أيضاً. مع بيبيو إنزاجي لدينا البرهان عن التصميم بالطريقة التي يدعم فيها فيليتشي سالاديني «المالك الجديد للنادي» المشروع الذي بنيناه.

بدأ إنزاجي مسيرته التدريبية مع ناديه السابق "روسونيري" بين عامي 2013 و2015 «بداية دون 19 عاماً ثم الفريق الأوّل»، قبل أن يجلس على دكة فينيتسيا من الدرجة الثالثة، ليصعد به إلى الثانية. لاحقاً، انتقل إلى بولونيا لفترة قصيرة لينتهي به المطاف بإقالته في يناير 2019.

واستعاد الإيطالي بريقه في بينيفينتو الذي ساهم في صعوده إلى الدرجة الأولى في موسم 2019-2020، ليعود ويهبط إلى الثانية في الموسم التالي. أدار بريشيا في الدرجة الثانية في مغامرة انتهت بإقالته أيضاً.