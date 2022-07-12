خيول الإمارات الناشئة تخوض «تحدي لاتست»

أبوظبي (الاتحاد)

تخوض خيول الإمارات الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، اليوم، تحدي سباقات الخيول العربية الأصيلة بمضمار لاتست الفرنسي، وتشارك فيه نخبة من الخيول التي حققت نتائج إيجابية في السباقات.

وتدفع ياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بالمهر «فارس» ابن «مهاب»، بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة مايكل فورست في سباق بري تيدجاني للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر البالغ جائزته 25.000 يورو.

والمنافس الثاني من خيول الإمارات هو المهر «نجيب» أيضاً لياس لإدارة السباقات، بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة اوليفييه بيلييه، وثالث خيول الإمارات هو «جوي ستار» لهلال العلوي، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري، والذي ينحدر من نسل «المرتجز».

وأبرز خيول الإمارات المشاركة في سباق بري نيزدور لمسافة 1900 متر والبالغ جائزته 18.000 يورو، هي المهر «عبيد» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف المدرب دي جوليمين، وقيادة الفارس أوليفييه بيلييه.

وشارك المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، وابن الفحل «رباح دو كارير» في ثلاثة سباقات في تاريخه، حل خلالهما وبفارق طفيف في المركز الثاني في سباق بري دونكويست في مضمار تاربس، وفي المركز الرابع في سباق بري نورنيز في تولوز، قبل أن يحل في المركز الخامس في سباق الفئة الثانية.

ويمثل خيول ياس لإدارة السباقات أيضاً «فرحان» بإشراف توماس دوميلو، وقيادة أنتوني كراستوس، والذي حل في المركز الخامس في سباق بري نورنيز، ورفيق اسطبله «صفوان» بإشراف دي موريسون وقيادة ايملين ريفولت، الذي يشارك للمرة الأولى، وينحدر من نسل «رازق».