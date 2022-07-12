انتقالات المدربين بين أندية السلة ترفع «الإثارة»!

علي معالي (دبي)

يشهد موسم السلة الجديد، العديد من المتغيرات داخل أندية الدولة في منافسات الرجال، حيث حرصت بعض الأندية على تغيير أجهزتها الفنية، سواء تلك التي حققت بطولات وألقابا أو التي وصلت للمحطات النهائية ولم تحقق المطلوب، وكذلك أندية الوسط والمؤخرة.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الجديد الكثير من الإثارة ليس فقط لتغييرات المدربين، ولكن لعودة فريق جديد للمنافسات هو نادي الظفرة ليصبح عدد الفرق حتى الآن 7 فرق، وهي شباب الأهلي والشارقة والوصل والنصر والبطائح والوحدة والظفرة.

وعن تحركات المدربين، فقد انتقل المخضرم عبدالحميد إبراهيم من الشارقة ليقود الوصل، بعد فترة نجح خلالها «حميدو» في تكوين فريق قوي ولكنه لم يفز محلياً الموسم الماضي سوى ببطولة واحدة وهي كأس الاتحاد، ولكن يُحسب للشارقة أنها بالفعل في الوقت الراهن تعتبر الداعم الأقوى للمنتخبات الوطنية سواء الرجال أو الشباب.

ويتولى في الموسم الجديد تدريب الشارقة المصري أحمد عمر، الذي نجح في قيادة شباب الأهلي في الموسم الماضي باقتدار من خلال الفوز بـ 3 ألقاب محلية شارك فيها وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وبطولة الدوري، ومحطة الملك هي الخامسة في مشوار أحمد عمر بملاعب السلة الإماراتية بعد الشباب (سابقا) والنصر والوصل وشباب الأهلي، ويمتلك خبرة كبيرة تمكنه في أن يجعل الملك يعود مجددا للحصول على الألقاب المحلية، خاصة أن الفريق في الموسم الماضي تأهل لكل النهائيات، وبالتالي لم يعد مجرد التأهل للنهائي هو الإنجاز بل تحقيق اللقب.

وفي شباب الأهلي أصبح الصربي زوران مدرب الوصل السابق هو الأقرب لقيادة «الفرسان» في الموسم الجديد، وهو مدرب ليس بجديد على النادي، كما سبق له تدريب المنتخب، وخبراته في ملاعبنا ممتدة لسنوات سابقة، ويقع تحت ضغط كيفية الحفاظ كل المكتسبات التي حققها الفريق في الموسم الماضي مع أحمد عمر.

ومن الشارقة أيضاً انتقل المدرب المساعد بدر إبراهيم ليصبح مدرب فريق البطائح في الموسم الجديد بدلا من المصري إمام عبدالبديع «ميشو»، الذي انتهى التعاقد معه مع نهاية الموسم الماضي، وفي الوحدة الأمر مستقر بوجود السوري نضال بكري الذي نجح خلال السنوات الماضية في تصعيد وتجهيز عدد كبير من اللاعبين ليكونوا على كفاءة عالية خلال المواسم المقبلة.

وفي الظفرة ومع عودة الفريق للمنافسات سيكون السوري علي الشطي، والذي نجح من قبل في الصعود بالفريق لنهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة متواجداً على رأس الجهاز الفني وطامحا إلى تقديم موسم قوي بعد غياب عن المنافسات لموسم.