ريباكينا: إنجاز ويمبلدون «جماعي»

لندن (رويترز)

قالت إيلينا ريباكينا الفائزة بلقب ويمبلدون للتنس، إن اللقب الذي حققته بملعب نادي عموم إنجلترا يعد فوزاً جماعياً، ولم يكن ليتحقق من دون دعم الاتحاد الكازاخستاني.

وتحولت اللاعبة المولودة في موسكو لتمثيل كازاخستان في 2018، للحصول على دعم مالي أكبر، ومنحت البلاد لقبها الأول في منافسات الفردي في البطولات الأربع الكبرى، بعد تغلبها على التونسية أُنس جابر.

وأبلغت ريباكينا رويترز عند وصولها إلى العاصمة نور سلطان: منذ اللحظة التي بدأت فيها تمثيل كازاخستان، شعرت بسعادة كبيرة بإمكانية مواصلة اللعب وأن يكون هذا هو مشواري الاحترافي.

وأضافت: لا أحد كان يعلم كيف ستسير الأمور، بالتأكيد أنا سعيدة للغاية بالطريقة التي سارت عليها. أعتقد أنه كان قراراً مهماً للغاية بالنسبة لي.

وتابعت: في ظل دعم الاتحاد الكازاخستاني و(الرئيس) بولات أوتمراتوف، أعتقد أنه فوز جماعي.

وأشارت اللاعبة البالغ عمرها 23 عاماً إلى أنه لم يكن من السهل التحول للاحتراف بعد ترك روسيا.

وواصلت: التحول من مسيرة للناشئات إلى الاحتراف كان صعباً للغاية، ولا يستطيع كثيرون القيام بذلك، وخاصة التقدم في التصنيف العالمي. لذا أعتقد أنه هذا مهم للغاية كما أنه مهم جداً بالنسبة لي، لذا أنا ممتنة للوقت الذي اتيح لي والفرصة التي حصلت عليها.